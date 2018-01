Prebehne veľký monitoring rysov a vlkov

Výsledky analýz by mali priniesť odpovede na otázky, koľko jedincov vlkov a rysov žije na území Slovenska a tiež v v regióne Turca.

11. jan 2018 o 14:00 Roman Kopka

MARTIN. Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) bude po celý rok intenzívne pracovať na projekte Veľké šelmy 2, ktorý bude zameraný na rysa ostrovida a vlka dravého. V rámci projektu sa bude zbierať trus, moč, srsť, ako aj tkanivové vzorky (z uhynutých jedincov), ktoré budú použité na analýzy DNA.

„Výsledky analýz by mali priniesť odpovede na otázky, koľko jedincov vlkov a rysov žije na území Slovenska a tiež v našom regióne, aká je priechodnosť krajiny pre tieto druhy, čo znamená, či sa rysy a vlky z Veľkej Fatry a okolitých pohorí dokážu stretnúť za účelom výmeny génov. Alebo to už v dôsledku budovania ciest, sídel, priemyselných komplexov a ďalších vplyvov nie je možné a populácie týchto druhov sú natoľko izolované, že sa to odráža aj v ich génoch. Genetika tiež ukáže, či sa vlci na našom území krížia so psami, povedala Mária Apfelová, zoologička Správy Národného parku Veľká Fatra.

Prečítajte si tiež: Finišovať bude výstavba panelovky, Martin so Žilinou sa ešte diaľnicou nespojí

Druhou časťou projektu bude odchytenie niekoľkých jedincov vlkov a rysov v rámci Slovenska i regiónu Turca a vybavenie týchto zvierat telemetrickým obojkom. Údaje z obojka prinesú množstvo informácií o ich živote, využívaní územia a jeho veľkosti, o zvládaní migrácií (presunov v krajine) najmä v súvislosti s frekventovanými cestami či železnicami a množstvo ďalších informácií, ktoré budú využité najmä pre ich ďalšiu ochranu či manažment. Na tieto aktivity majú ochranári jeden kalendárny rok, za ktorý treba urobiť množstvo práce priamo v teréne i mimo neho.