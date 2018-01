Na lyže treba ísť teraz

Vo všetkých troch turčianskych lyžiarskych strediskách sa lyžuje. Aj na zvyšok prázdnin je dobrá prognóza.

1. jan 2018 o 12:23 Viera Legerská

MARTIN. Ako informovala TASR, na slovenských zjazdovkách sú dnes dobré až veľmi dobré lyžiarske podmienky, pričom snehová vrstva dosahuje hrúbku zväčša od 30 do 50 cm. No sneh je vzhľadom na teploty, ktoré ráno dosahovali -1 až 5 stupňov C, mokrý.

V prevádzke je okolo 75 stredísk. Do tejto štatistiky patria aj turčianske lyžiarske strediská. V Jasenskej doline je 40 – 50 cm snehu, stredisko hlási veľmi dobré podmienky. O Snowlande vo Valčianskej doline to platí taktiež, vo Winter parku Martinky si lyžiari užívajú 50 cm hrubú snehovú prikrývku a taktiež veľmi dobré podmienky na lyžovanie.

Dobré podmienky na lyžovanie treba využiť aj v najbližších dňoch. Približne do štvrtka meteorológovia prognózujú na svahoch lyžiarskych stredísk v Turci od mínus 1 do mínus 5 stupňov Celzia, v závere pracovného týždňa má aj trochu nasnežiť. No od piatku a soboty sa má znova otepľovať.