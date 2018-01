Čo prezradili merače: V Príbovciach päťdesiatku málokto dodrží

Mnohých vodičov radary pribrzdia, ale dosť ich je aj takých, ktorí po pár metroch dupnú na plyn a dedinou tak doslova preletia.

4. jan 2018 o 11:20 Roman Kopka

MARTIN, SKLABIŇA, MALÝ ČEPČÍN, PRÍBOVCE. Približne desať obcí v Turci má na cestách, ktoré vedú cez ich dediny, nainštalované merače rýchlosti – elektronické panely s premenným symbolom.

„Ich princíp je v tom, že na paneli zobrazia rýchlosť prechádzajúceho vozidla. Je to akási psychologická brzda, ktorá by mala donútiť vodiča k tomu, že ak jazdí rýchlejšie, ako je stanovená najvyššie povolená rýchlosť, aby stiahol nohu z plynu. Mnohí zareagujú, ale dosť ich je aj takých, ktorí takéto merače nerešpektujú,“ povedal Martin Polka, dopravný inžinier z Dopravného inšpektorátu v Martine.

Čo namerali v Príbovciach V smere na Martin Merač v celom svojom dosahu meria rýchlosť vozidiel v rýchlostnom limite 50 km/h. Od 16. júna 2017 nameral 503 623 vozidiel. Z nich 167 063 neprekročilo povolenú rýchlosť, naopak, až 336 560 vozidiel rýchlosť prekročilo. „Nevieme, koľko vozidiel následne spomalilo, no je veľmi pravdepodobné, že ak by ich merače neupozornili na prekročenie rýchlosti, zrejme by vysokou rýchlosťou preleteli aj úsekom okolo autobusových zastávok. Ide až o 66,82 percenta vozidiel. Znamená to, že len jedna tretina vodičov sa správa zodpovedne,“ hodnotil fakty Jaroslav Brzák, starosta Príboviec. Z nezodpovedných vodičov dve tretiny porušili rýchlosť do 10 km/h a tretina porušila rýchlosť o viac ako 10 km/h. Najvyššia rýchlosť bola zaznamená v nedeľu 26. júna 2017 napoludnie a tiež na Pamiatku zosnulých pred 19. hodinou. V oboch prípadoch 124 km/h! Spolu 4 vozidlá boli namerané v rozpätí rýchlosti 120 – 129 km/h, 8 vozidiel 110 – 119 km/h, 78 vozidiel 100 -1 09 km/h, 450 vozidiel 90 – 99 km/h, 2 751 vozidiel 80 – 89 km/h.

Skúseností z obcí

Merač rýchlosti majú aj v Sklabini. Starostka Anna Silvestrová tvrdí, že po jeho nainštalovaní prechádzajú auta cez dedinu o čosi pomalšie, najmä počas dňa.

„Samozrejme, nie je to stopercentné, vždy sa nájde niekto, kto predpisy poruší. Čo viem, tak najmä v noci idú vozidlá rýchlejšie, ako by mali.“

Prečítajte si tiež: Martinskí Česi: Obavy z rozdelenia sa rozplynuli, tešíme sa z výborných vzťahov

V Malom Čepčíne si radar dali nainštalovať najmä preto, lebo podstatná časť dopravy sa z rozbitej panelovky, ktorá už od jari prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, presunula na lepšie cesty.

„Oficiálne síce nie sme na obchádzkovej trase, ale mnohí vodiči to tak berú a či už do Turčianskych Teplíc, alebo Martina prechádzajú cez našu dedinu. Dokonca aj kamióny, ktoré majú vstup na túto cestu zakázaný, zákaz nerešpektujú. A to nielen tie poľské, ale aj naše. Policajti robia, čo môžu, ale všetko neustriehnu,“ povedala starostka Miroslava Sumková. Podľa jej ďalších slov merač rýchlostí pôsobí predovšetkým psychologicky.

„Mnohí pribrzdia a cez dedinu idú tak, ako sa má. Avšak niektorí nevydržia a po pár metroch znovu dupnú na plyn. Akurát minulú stredu som to videla na vlastné oči. Ten vodič sa neudržal a išiel hádam aj stovkou. Na to sa už nič pekné ani nedá povedať,“ opísala skúsenosť starostka.

Pomohli by sankcie

V Príbovciach majú merače rýchlosti pri vstupe i výstupe z obce. Zaznamenávajú rýchlosť až do 199 km/hod, no na paneli signalizujú iba rýchlosť do 99 km/hod. Aj preto, aby to niektorých dopravných vagabundov nevyprovokovalo k tomu, aby sa nepredvádzali v tom, čo ich auto dá.

„Merače pomáhajú, ale nie je to všeliek na všetky neduhy. Prakticky od začiatku Beníc až po koniec našej obce by mali ísť motoristi 50 km rýchlosťou, no mnohí ju nedodržujú a pribrzdia až po tom, čo zaregistrujú „radar“. Všimli si to aj mnohí naši obyvatelia, takže panely majú svoj význam. Je však na škodu, že hoci disponujeme záznamami, tak ich nemôžeme využiť na prípadne sankcie, lebo nám to legislatíva neumožňuje. Keby to tak bolo, tak by sa predpísaná rýchlosť zodpovednejšie dodržiavala,“ myslí si Jaroslav Brzák, starosta Príboviec.