Udalosti 2018 v Turci: Andrej Hrnčiar skončí, kto ho nahradí ?

9. jan 2018 o 17:00 Roman Kopka

Koniec éry primátora Andreja Hrnčiara

Na jeseň, ešte sa nevie kedy presne, sa uskutočnia komunálne voľby. Rozhodneme v nich o nových primátoroch a starostoch našich miest a obcí, rovnako tak o zložení mestských a obecných zastupiteľstiev.

Isté je, že Martinčania budú mať nového primátora alebo primátorku. Andrej Hrnčiar, ktorý je na čele Martina už viac ako jedenásť rokov a v súčasnosti je aj podpredsedom NR SR, kandidovať nebude. Potvrdil to viackrát aj pre náš týždenník. Prvý raz hneď po dosiahnutí víťazného hetriku, naposledy pred pár týždňami v novembri.

Otázkou je, kto sa do zápasu o primátorskú stoličku v deviatom najväčšom meste na Slovensku pustí. Očakáva sa, že po tretí raz bude kandidovať poslanec Peter Vons, ktorý v rokoch 2010 a 2014 skončil na druhom mieste. Premiérovo to s najväčšou pravdepodobnosťou skúsi súčasný viceprimátor Imrich Žigo.

V politických kuloároch sa však spomínajú aj mená poslankyni mesta i ŽSK Tatiany Červeňovej, poslanca mesta a prednostu okresného úradu Marcela Maťovčíka, podnikateľa Pavla Zemka, Michala Uherčíka – predsedu SaS v Martine. Nie všetci možno napokon aj kandidovať budú, určite pribudnú aj ďalší adepti. A vylúčiť nemožno ani prekvapenia. Bude ním napríklad súčasná starostka Kláštora pod Znievom Erika Cintulová, ktorá v nedávnych voľbách do VÚC získala najviac hlasov nielen v okrese, ale aj v samotnom meste Martin?

Mazúr a Hus budú kandidovať

Vo Vrútkach bol trikrát za sebou úspešný Miroslav Mazúr a nie je vôbec vylúčené, že sa o mandát primátora pokúsi aj po štvrtý raz. Jedným z jeho potencionálnych súperov by mohol byť Branislav Zacharides, ktorý už v súboji so súčasným šéfom vrútockej radnice dvakrát ťahal za kratší koniec. Bolo to však v rokoch 2006 a 2010. Teraz by ho mohli povzbudiť výsledky krajských volieb, v ktorých Zacharides Mazúra prekrúžkoval. Avšak každé voľby sú iné, navyše v komunálnych predsa len býva väčšia účasť. Do hry dozaista vstúpia aj iní kandidáti, a to je faktor, ktorý môže v konečnom účtovaní zavážiť.

V Turčianskych Tepliciach sa o obhájenie prvého primátorského mandátu pokúsi Igor Hus, ktorý v roku 2014 vyhral nad svojím predchodcom Michalom Sygútom. Či sa ich súboj zopakuje, alebo vystane úplne iný, je nateraz ešte veľkou hádankou.

Dominantnosť nezávislých

Dlhodobým trendom, a v Martine zvlášť, je, že pri väčšinovom systéme sa presadzujú nezávislí kandidáti. V pohnutých časoch, keď ľudia pre nespokojnosť hľadajú iné alternatívy, ako sú tradičné či netradičné politické strany a hnutia, ktoré poznajú najmä z veľkého parlamentu, majú politici bez straníckej príslušnosti väčšiu šancu uspieť. Preto sa dá predpokladať, že zoznam nezávislých kandidátov, aj tých zvolených, bude väčší než tých straníckych. Novou konkurenciou im síce budú už v komunálnych voľbách aj nové politické subjekty, očakáva sa, že do prvého volebného súťaženia aj u nás v Turci sa zapojí Štefankovo Progresívne Slovensko a zrejme i Beblavého Spolu – občianska demokracia, no na dominantnosti nezávislých sa asi až tak veľa nezmení.