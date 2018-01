Finišovať bude výstavba panelovky, Martin so Žilinou sa ešte diaľnicou nespojí

Aj my v Turci si častokrát ponadávame na situáciu v doprave a zrejme sa trpezlivosťou budeme musieť obrniť aj v tomto roku.

11. jan 2018 o 11:30 Roman Kopka

MARTIN. Tunel Višnové – Dubná Skala má pred sebou ešte minimálne dva roky budovania, hotovo by vraj malo byť v decembri 2019. Definitívne sa ešte nevyriešili problémy hradného brala Strečno a veľkou neznámou je aj začiatok výstavby diaľničného úseku Turany – Hubová, kde sa podľa všetkého pre zosuvy pôdy pochová povrchový variant a uprednostní sa trasovanie cez tunel Korbeľka. K tomu sú však aj výhrady a aj preto ešte nenadobudla právoplatnosť záverečná správa EIA. O pripomienkach má v tomto roku rozhodnúť ministerstvo životného prostredia.

Dobrou správou je, ak sa nič nepredvídané nestane, tak na konci roka bude už finišovať rekonštrukcia neslávnej betónky medzi Príbovcami a Diviakmi, pričom po novej ceste by sme mali jazdiť na jar v roku 2019.

Padnúť by mali dôležité rozhodnutia aj pri nedostavaných úsekoch rýchlostnej cesty R3, predpokladá sa, že predsa len povedie cez Turiec a nie cez Donovaly. Riešiť by sa mal aj kruhový objazd na nebezpečnej križovatke v Košťanoch nad Turcom a prvé kroky by sa mali začať pripravovať aj pri výstavbe martinského východného obchvatu.