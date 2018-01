Nová nemocnica bude v Martine do troch rokov

Výstavba novej martinskej nemocnice na Hostihore by mala čoskoro začať. V priestoroch dnešnej univerzitnej nemocnice ostanú len niektoré oddelenia a najmä paliatívne lôžka. Naplánované rekonštrukcie terajšej nemocnice by nový moderný projekt za 250 miliónov eur nemal ohroziť.

11. jan 2018 o 17:30 Andrea Dudráková

MARTIN. Otázku vybudovania novej Univerzitnej nemocnice v Martine dnes do mesta prišiel riešiť aj minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Stáť by mala v blízkosti Jesseniovej lekárskej fakulty a jej hodnota sa vyšplhá do výšky 200 až 250 miliónov eur.

„Dnes sme mali rokovanie za účasti predstaviteľov Európskej investičnej banky, ktorá by sa mohla podieľať na spolufinancovaní. V krátkom čase predložíme materiál do medzirezortného pripomienkového konania, následne na vládu s cieľom vybudovať úplne novú Univerzitnú nemocnicu v Martine, ktorá by spĺňala najnovšie požiadavky, či už na vzdelávanie, ale aj na vysokošpecializované pracoviská,“ vysvetlil minister zdravotníctva, podľa ktorého to bude jedna z najlepších alternatív pre budúcnosť výučby medikov a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Nemocnica na svetovej úrovni

Ako Tomáš Drucker ďalej uviedol, niektoré oddelenia by ponechali v súčasných priestoroch nemocnice a dokonca by ich ešte rozšírili. Išlo by napríklad o detské, psychiatrické či onkologické oddelenia.

„Na zámere výstavby novej nemocnice pracujeme s Jesseniovou lekárskou fakultou UK a martinskou nemocnicou už štyri roky, ale hľadali sme vhodný model, investíciu a zdroje. Očakávame, že výstavba tejto nemocnice by mohla byť dokončená na kľúč už do troch rokov vzhľadom i na pokročilosť niektorých projektov,“ doplnil minister Drucker.

Od modernej nemocnice veľa očakáva aj dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine Ján Danko. Ten by chcel nielen so špičkovou technológiou prioritne poskytovať vynikajúcu starostlivosť pacientom, ale zároveň dávať študentom fakulty vzdelanie na úrovni doby.

„Ako vysokoškolský učiteľ a lekár, ktorý veľa precestoval, som vždy túžil, aby aj v Martine bolo zdravotnícke pracovisko, ktoré by sa približovalo k špičkovým svetovým nemocniciam. Verím, že s podporou ministerstva zdravotníctva, aj vlády sa v Martine podarí vybudovať nemocnicu, ktorá bude nad slovenské pomery,“ vyslovil sa Ján Danko.

Ján Danko dekan JLF UK v Martine. (zdroj: ARCHÍV MESTA)

Mesto vedy a výskumu

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Martine Dušan Krkoška vyzdvihol, že plánovaný projekt je reálny vďaka vynikajúcej spolupráci s lekárskou fakultou.

„Veľmi nás teší, že práve v Martine bude stáť nemocnica, v ktorej môžeme ukázať, že je možné manažovať akútnych pacientov na európskej úrovni. V novej nemocnici budú najmä akútni pacienti a bude tam maximálne efektívne využívané každé lôžko,“ ozrejmil D. Krkoška a dodal, že v starej časti nemocnice ostanú niektoré oddelenia a viaceré sa budú postupne meniť na paliatívne lôžka, ktoré sa budú môcť ponúknuť aj širšiemu regiónu Slovenska.

„Nevyhnutné rekonštrukcie starých budov v súčasnej nemocnici však budú pokračovať až dokým sa nepostaví nová nemocnica,“ povedal Krkoška.

Investíciu ocenil tiež martinský primátor Andrej Hrnčiar.

„Je to najvýznamnejšia investícia nielen z hľadiska finančného objemu a zdravotnej starostlivosti, ale hovoríme tu tiež o vede a výskume. Vďaka tomuto projektu sa z Martina stáva univerzitné mesto vedy a výskumu,“ objasnil A. Hrnčiar.

K výstavbe novej modernej nemocnice už existuje aj architektonická štúdia, ktorá vlani zvíťazila v súťaži vyhlásenej Jessenniovou lekárskou fakultou UK v Martine. Mala by mať okolo 400 až 500 lôžok. Podľa dekana Jána Danka však nie je úplne zaväzujúca, ale budú sa jej pridŕžať. Cieľom je mať nemocnicu, ktorá by sa nestrácala v neprehľadných pavilónoch či tmavých chodbách a pacient by nemusel dlho čakať na vyšetrenia.