Rekonštrukcia mosta v Martine na Ľadovni stála tisíce eur, no aj tak sa nevydarila

Mesto nedostatky viackrát reklamovalo, no zhotoviteľ ich nechce uznať. Spor zrejme skončí na súde.

20. jan 2018 o 7:00 Roman Kopka

MARTIN. Martinčan Karol Farbák dennodenne prechádza mostom na Ulici Nadi Hejnej v Martine na Ľadovni do neďalekých potravín a neveriacky krúti hlavou, ako dopadla jeho rekonštrukcia.

„Stálo to toľko peňazí a vyzerá to hrozne. Povrchová vrstva, neviem či to bol asfalt alebo nejaký náter, je poškodená, prakticky sa úplne rozpadla a po daždi či topiacom sa snehu sú na moste kaluže. Problémy sa objavili hneď po rekonštrukcii, a to už je pár rokov. Stále čakám na to, a verím, že nie som sám, kedy dôjde k náprave, veď sa to nerobilo zadarmo.“

Veľa nedostatkov

Rekonštrukcia mosta na Ulici Nadi Hejnej bola jednou z najväčších investičných akcii v martinskej mestskej časti Ľadoveň v minulom volebnom období, cena diela bola stanovená na viac ako 86 400 eur.

Mesto uzavrelo zmluvu o dielo s Cestnými stavbami Žilina ešte 30. mája 2013 s tým, že hotovo bude do polovice septembra toho istého roku.

„Predmetom plnenia zmluvy bolo odstránenie poškodeného betónu a asfaltového krytu na celej ploche mosta, zhotovenie novej betónovej dosky, schodiskového ramena, rampy, bezpečnostného zábradlia, sanačné povrchové práce na spodnej strane premostenia, vrátane dodania materiálu,“ povedala Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin.

Lenže rekonštrukcia mostu neprebehla podľa predstáv radnice a už pri prvom preberacom konaní 4. decembra 2013 boli spísané nedorobky s termínom ich odstránenia do konca mája 2014.

„Išlo o neukončený vrchný náter kovových konštrukcií, sanáciu spodnej stavby a neodtekanie vody z betónovej dosky,“ podotkla Zuzana Kalmanová s tým, že do času odstránenia nedorobkov bolo zhotoviteľovi zadržaných 20 percent z ceny diela v zmysle zmluvy o dielo.

Reklamácie mesta

Ani ďalšie preberacie konanie neprinieslo želaný efekt, a tak radnica bola nútená použiť zmluvné sankcie.

Avšak aj potom prišli ďalšie problémy. V apríli 2015 po fyzickej obhliadke stavu mosta mesto Martin požiadalo zhotoviteľa o odstránenie ďalšej vady – odlupovanie pochôdznej vrstvy mosta.

„Treba zdôrazniť, že sa nešlo o vadu, na základe ktorej bola dohodnutá zľava z ceny diela,“ upozornila hovorkyňa martinskej radnice.

Cestné stavby Žilina listom odmietli a doposiaľ odmietajú reklamáciu mesta Martin uznať ako oprávnenú. Zamietavé stanovisko potvrdzovali aj v troch listoch z februára 2016, z januára a apríla 2017.

„Nevhodnosť zvoleného postupu potvrdil aj projektant diela, aj dodávateľ náteru. Mesto Martin zadalo znalcovi Andrejovi Sokolíkovi vypracovať znalecký posudok, ktorý bude stanovovať príčiny odlupovania povrchovej úpravy pochôdznej vrstvy betónového mosta a navrhovať riešenie opravy. Znalec potvrdil stanovisko mesta a problém bude postúpený na právne riešenie,“ informovala Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin.

Zhotoviteľ sa k problematike nevyjadril. Po telefonickom kontakte smu mu zaslali otázky elektronicky, no neodpovedal na ne.