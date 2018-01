Prezident Andrej Kiska: Panelovka je hanba

Prezident republiky navštívil Turčianske Teplice. Po rokovaní s primátorom Igorom Husom sa stretol aj so študentami Spojenej školy - Gymnázia Mikuláša Galandu.

22. jan 2018 o 17:07 Roman Kopka

TURČIANSKE TEPLICE. Mária Hromadová prišla pred Mestský úrad v Turčianskych Tepliciach asi polhodinu predtým, než hlava štátu krátko pred pol desiatou vystúpila z prezidentskej limuzíny.

„Pre takéto malé mesto je to veľká udalosť. Aj preto som prišla pred úrad, aby som pána prezidenta osobne videla a aj trochu inak spoznala.“

Predsedníčka Jednoty dôchodcov nebola sama, spolu s ňou prišla vítať prezidenta aj asi stovka Tepličanov.

Andrej Kiska sa s mnohými pozdravil, podal ruku a snažil sa ľudí pýtať na to, ako sa majú a ako sa im v druhom najmenšom okrese v republike žije.

Ľudia sa ale do diskusie veľmi nepúšťali, akurát seniori spomenuli, že by dôchodky mohli byť vyššie.

Vážnejšia debata sa viedla až priamo na úrade s primátorom mesta Igorom Husom a s jeho kolegami. Na pretras prišla aj neslávne slávna panelovka, ktorá je momentálne v rekonštrukcii.

„Túto cestu môžeme smelo nazvať tankodrom, je v zlom stave a pritom ľudia ju každodenne potrebujú na presun do práce, k lekárovi či do školy. Ísť po takej ceste je hanba. Dobrou správou je, že sa už rekonštruuje a mala by sa v budúcom roku konečne priblížiť k modernej dobe, ktorú žijeme,“ povedal preziden Andrej Kiska.

Debata aj o kúpeľoch

Diskutovalo sa aj o nezamestnanosti, tá sa na hornom Turci pohybuje okolo piatich percent.

„Je fajn, že okrem väčších zamestnávateľov tu fungujú aj malé lokálne prevádzky s dvadsiatimi – tridsiatimi zamestnancami, ktoré napomáhajú k stabilnému rozvoju mestečka. Dotkli sme sa ale aj témy kúpeľníctva. Do mesta chodí veľké množstvo návštevníkov, ktoré na jednej strane nesmierne pomáhajú, ale na druhej strane je tiež dôležité, aby tí ľudia, ktorí tu žijú sa necítili dotknutí tým, že nie je kde zaparkovať, že nemôže prejsť cez ulicu sanitka, že sa nemôžu vyniesť smeti. Ideálnym scenárom by bolo, keby sa medzi mestom a kúpeľmi nachádzal duch dobrej spolupráce,“ zdôraznil prezident.

Beseda so študentmi

Na hlavu štátu čakali aj žiaci Spojnej školy. Tí menší si s ním ťlapli, starší – gymnazisti ho čakali na besede. Andrej Kiska na nej priblížil svoj osobný príbeh. Predtým ale študentov vyzval k tomu, aby si pri výbere vysokej školy nevyberali ľahšiu cestu.

Hovorilo sa však aj o sociálnych sieťach, o tom, prečo v prezidentskom paláci neprijal Mariána Kotlebu, o migrantoch, o osočovaní v politike, o manželstvách homosexuálov.

Rozhovor s prezidentom republiky o návšteve v Turčianskych Tepliciach prinesieme v ďalšom vydaní MY - Turčianskych novín.