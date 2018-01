Najmladšie sídlisko v Martine zaplnili autá, parkovanie v Záturčí je kovbojka

Za posledných viac ako desať rokov sa na najmladšom martinskom sídlisku vybudovalo okolo 700 parkovacích miest. Stále to nestačí, stavať sa budú ďalšie.

25. jan 2018

V Záturčí sa za posledné roky vybudovalo 700 parkovacích miest, no stále je to málo. (Zdroj: Roman Kopka)

MARTIN. Ľudia zo Záturčia v tom majú jasno, najväčším problémom najmladšej martinskej mestskej časti je parkovanie.

Stačilo sa trošku rozhliadnuť po sídlisku a všade ste videli množstvo áut. Bol štvrtok, a to ešte neodbila ani desiata hodina doobeda, kedy je väčšina miestnych v práci.

Musia krúžiť

„Stačilo, keď som sa v robote trošku zdržal, prišiel domov až podvečer a už som musel krúžiť po takmer celom sídlisku, aby som mal kde zaparkovať. Často sme sa so ženou báli poobede vybrať autom do mesta, lebo kým by sme sa vrátili, tak by sme už nemali kde parkovať. Je to tu zlé. Nakoniec som si musel prenajať parkovacie miesto, stojí ma to okolo 180 eur, čo nie je málo, ale iného východiska nebolo,“ povedal pán Baláž, jeden z obyvateľov Záturčia.

Podobne problém s parkovaním riešil aj Jakub Horský, ktorý na sídlisku žije od narodenia. „Viete, čakáme rodinu a nechcel som riskovať zbytočné starosti. Takto mám auto hneď pri dome, netrápim sa s tým, kde zastanem. Inak sa tu žije dobre. Päť rokov som bol v Bratislave a rád som sa tu vrátil.“

A do tretice prakticky to isté. Aj Dane Lámošovej ako najväčší problém sídliska napadlo parkovanie. Ani na chvíľu nezaváhala.

„Je to strašné, až neúnosné. Manžel mi raz povedal, že raz sa budeme musieť pre nedostatok parkovacích miest presťahovať. Veľmi by sa mi ale nechcelo. Bývame tu od roku 1991. Vtedy a ani dlho potom nebol s parkovaním problém, ale doba sa zmenila a v rodinách už nie je len jedno auto, ale i dve či tri.“

Najväčším nešťastím sídliska je, že panelákové domy boli nahusto postavené a na relatívne malom priestore sa tak koncentruje pomerne veľa ľudí.

„Vtedy projektantom zrejme ani len vo sne nenapadlo, že o 30 rokov bude mať sídlisko takéto problémy. Veď stavať sa začalo ešte za socializmu a autá boli pre mladé rodiny, ktoré sa na sídlisko sťahovali, luxusom. Navyše, po revolúcii sa mnoho nedostavalo, až doteraz spolu s kolegami riešime komunikácie či chodníky. A, samozrejme, parkovacie miesta,“ povedal poslanec Tomáš Zanovit.

Autá pribúdajú

Za posledné roky sa v Záturčí vybudovalo okolo 700 parkovacích plôch, no stále to nestačí. Len za minulý rok pribudla na sídlisku viac ako stovka áut.

„Ešte nejaké rezervné plochy máme a v tomto roku sa pustíme do výstavby ďalších miest na parkovanie. Veľké záchytné parkovisko s kapacitou okolo 50 – 60 miest sa vybuduje pri hromadných garážach na konci sídliska, čo určite pomôže ľuďom, ktorí bývajú vo vnútroblokoch na uliciach Jankolu, Nahalku a Ondrejova. Ďalších 50 miest pribudne pri základnej škole pozdĺž Ulice Aurela Stodolu,“ vymenoval možnosti Tomáš Zanovit.

Parkovací dom

Výbor mestskej časti sa však pustí aj do výstavby parkovacieho domu s predpokladanou kapacitou 150 miest. Nájomné bude zrejme len o čosi vyššie, ako je cena pri parkovacích zábranách.

Plusom vraj je i to, že mesto na sídlisku vlastní množstvo pozemkov, takže je kde stavať.

„Ak nechceme píliť stromy, ničiť si zeleň, tak inej možnosti už nieto. V rozpočte mesta je už vyčlenená kolónka parkovacie domy, potrebujeme sa pri rozdeľovaní investícií v nej nájsť. Aj preto, lebo zo všetkých sídlisk je v Záturčí problém s parkovaním najvypuklejší,“ zdôraznil poslanec.

Investície do ciest i chodníkov

Mestské časti môžu v tomto roku počítať aj s väčším balíkom peňazí, na každého obyvateľa dostanú 20 eur. Platí aj uznesenie, že peniaze, ktoré sa vyberú z parkovacích zábran, skončia v tej mestskej časti, v ktorej si ich občania zakúpili.

„To znamená, že všetko, čo za parkovné vyberieme, vrátime do budovania nových plôch,“ podotkol Tomáš Zanovit.

Okrem parkovísk je v Záturčí projektovo pripravené aj budovanie chodníka na Hlbokej ulici pri evanjelickom kostole. Cesta na tomto mieste je až príliš úzka a bude ju treba aj rozšíriť. Je to už pomerne frekventovaná komunikácia, prechádzajú cez ňu obyvatelia Nového Martina, a aj preto musí byť bezpečnejšia.

„Problém máme aj s cestou, ktorá smeruje z Hlbokej na Záturčiansku ulici okolo kaštieľa, ktorá je v dezolátnom stave. Pozemok nie je vo vlastníctve mesta, ale snažíme sa ho zameniť. Keď sa to podarí, tak sa potom môžeme pustiť aj do rekonštrukcie cesty. Je to dôležité aj preto, aby ju ľudia z Nového Martina, ktorí vozia deti do školy, nemuseli zložito obchádzať,“ vysvetlil Tomáš Zanovit.