Lekárov na dedinách je čoraz menej a starších nemá kto veľmi nahradiť

Zdravotné strediská v obciach už nie sú takou samozrejmosťou ako kedysi. Niektoré dediny v Turci ich stále majú.

31. mar 2018 o 13:30 Roman Kopka

Udržať všeobecných či detských lekárov v obciach je čoraz väčší problém, o špecialistoch ani nehovoriac. Väčšinou na dedinách slúžia starší lekári, aj v dôchodkovom veku, náhrada za nich nie je.

Lepšie podmienky

Samospráva však objektívne veľa možností na zabezpečenie odborníkov nemá. Môže však aspoň ponúknuť zaujímavé podmienky v podobe rekonštrukcie zdravotných stredísk, symbolického nájmu a v nevyhnutných prípadoch aj riešenia bytovej otázky.

„Ak chceme v dedine lekárov, tak bez toho to nejde, musíme im na ich prácu zabezpečiť adekvátne podmienky. My sme v zdravotnom stredisku vlani robili viaceré stavebné úpravy. Vymenili sa okná, vchodové dvere, v tomto roku sa pustíme do vybudovania plynového kúrenia. Naše stredisko je krajšie, útulnejšie a spokojnejší sú nielen lekári, ale aj naši občania,“ podotkol Peter Košík, starosta Mošoviec.

V Košťanoch sa vlani museli zmieriť s tým, že im do Martina odišla zubárka, no všeobecného lekára a pediatra stále v dedine majú.

„A dúfam, že to tak aj zostane. Aj my investujeme do zdravotného strediska, máme symbolické prenájmy. Ľudia lekárov potrebujú. Aj detských, aj všeobecných. Dobre im, najmä tým starším, padne, keď nemusia cestovať a kúsok od domu všetko nevyhnutné pre svoje zdravie vybavia. Nového stomatológa sme nenašli, ale prechádzajúca pani doktorka si všetkých pacientov prevzala, takže aj v tomto smere máme o zdravotnú starostlivosť postarané,“ povedal starosta Koštian Marián Bunganič.

Majú aj špecialistov

V Sučanoch obec vlastné zdravotné stredisko nemá, ale lekári v dedine majú svoje ambulancie. „Niektorí ordinujú v budove sociálneho zariadenia pre seniorov, iní vo vlastných priestoroch. Máme pediatra i všeobecného lekára. Nachádza sa tam lekáreň i očná optika. Máme i špecialistov – kožnú lekárku i diabetologičku. Určite je to pre ľudí výhoda, že nemusia zakaždým dochádzať do mesta, i keď v niektorých prípadoch sa tomu aj tak nevyhnú,“ povedal starosta Sučian.

V minulosti bola v obci aj pohotovosť, ale to už je dávno. „Pamätám si, že keď sa rušila, tak bolo okolo toho dosť rušno, ale na veci to aj tak nič nezmenilo,“ zaspomínal Vladimír Pĺžik.

Zlyháva štát?

V susedných Turanoch vlani zomrela detská lekárka a náhradu za ňu stále nemajú.

„My nemáme problém s priestormi, tie sú pripravené, ale máme problém zohnať lekárov. Žiaľ, štát i krajská samospráva v tomto zlyháva, je to ich kompetencia, nedokáže zabezpečiť v obciach a v menších mestách zdravotnú starostlivosť. Starší lekári odchádzajú a mladí za nich nie sú. V tomto smere sa veľa zanedbalo a hoci sa už robia kroky na nápravu, tak ešte chvíľu potrvá, kým sa problém vyrieši,“ zdôraznil primátor Miroslav Blahušiak. ⋌ROMAN KOPKA