Balík s miliónmi eur poslanci otvorili, po dlhých suchotách čaká Martin rozvoj

Za konečný návrh investícií v Martine hlasovalo všetkých 22 prítomných poslancov. Čiastkové hlasovania však mali aj búrlivejší priebeh.

7. apr 2018 o 16:00 Roman Kopka

MARTIN. Je dobojované, martinskí poslanci schválili investičné akcie na rok 2018. Vyčlenili na ne viac ako päť miliónov eur. Tie ušetrili počas nútenej správy.

Státisíce do športu

Výrazne podporili predovšetkým športové projekty. Na výstavbu prvej etapy atletického štadióna v Spojenej škole pod Slimákom pôjde 400 tisíc, teda rovnaká suma, akú schválili pri prerokovaní rozpočtu aj krajskí poslanci.

Zelenú dostal aj projekt všešportového areálu s vybudovaním futbalovej plochy v časti Pltníky. Pol milióna eur v Martine použijú na zastavovaciu štúdiu, vysporiadanie pozemkov, inžinierske siete, komunikácie, tribúnu a sociálno-správnu budovu.

Túto lokalitu zastupiteľstvo uprednostnilo pred odkúpením pozemkov v centre mesta, kde sa nachádza súčasný futbalový štadión. Za takéto riešenie bolo 18 poslancov, pričom ôsmi boli proti.

Alternatívu v širšom centre presadzovala aj Marína Gallová. Argumentovala, že mesto môže za dobrú cenu získať lukratívne pozemky, pričom po zmene územného plánu by ich mohlo využiť na investičnú bytovú výstavbu.

„A z toho by sa potom mohli získať peniaze na športové areály, aj ten v Pltníkoch,“ vysvetľovala bez úspechu poslankyňa.

Zo športovo-rekreačného balíka 50 tisíc eur zastupitelia schválili aj na urbanisticko-architektonickú súťaž mestskej plavárne. Hokejové talenty poteší, že došlo aj ku schváleniu 200 tisíc eur na rekonštrukciu šatní. Naopak, poslanci z návrhu škrtli 300 tisíc na dokončenie rozostavanej haly.

„Budem mať rokovanie s prezidentom hokejového zväzu a ak by pre Martin vyčlenili dotáciu, tak by sme sa k tomuto projektu vrátili,“ povedal primátor Andrej Hrnčiar.

Modernizácia námestí

Podporu dostalo aj vypracovanie štúdie nového riešenia Námestia SNP a podchodu na Kohútovej ulici a aj projekt pre územné rozhodnutie Vajanského námestia.

Zastupitelia odsúhlasili aj návrh na dopravné napojenie budúcej nemocnice na Malej hore, ktoré by malo byť súčasťou východného okruhu mesta. Do akcií celomestského významu sa dostala aj rekonštrukcia fontány na Severe pri Pamätníku SNP (120 tisíc), či renovácia kríža a podstavca na Národnom cintoríne (10 tisíc). Opravovať sa bude aj dlažba na Divadelnom námestí (120 tisíc). Až 650 tisíc eur pôjde na rekonštrukciu bytovky na Šoltésovej ulici, kde mesto vybuduje štandardné byty.

Z investičných projektov mestských častí, ktoré boli v pôvodnom návrhu, poslanci väčšinu škrtli. Napríklad aj výmenu okien a zateplenie objektov v základných školách v Priekope a na Ľadovni.

Poslanci sa ale kladne postavili k výstavbe 47 parkovacích miest pri hromadných garážach v Záturčí (290 tisíc), zároveň 300 tisíc určili na chodník a cyklotrasu z Martina do Tomčian.

Tvrdý boj a ostré lakte

Cesta k definitívnemu rozhodnutiu bola komplikovaná a pre bežného pozorovateľa neprehľadná. Šéf najsilnejšieho poslaneckého klubu Peter Kašuba navrhol k predloženému materiálu okolo tridsať pozmeňujúcich návrhov.

Boli medzi nimi aj také, ktoré poslanec Alexander Lilge označil za nesystémové. „Mnohé návrhy vidím po prvý raz. Cítiť z nich lobizmus, to nie dobré.“

Išlo napríklad o rekonštrukciu komunikácii v areáli SIM-u (250 tisíc eur) či nákup dvoch vozidiel pre potreby hasičských zborov v Záturčí a Priekope (70 tisíc) alebo zakúpenie premietacej techniky v amfiteátri (60 tisíc).

Aj poslanec Rudolf Kollár s takýmto postupom nesúhlasil. „Nevážime si prácu, ktorú sme odviedli v odborných komisiách či v ďalších orgánoch mesta. Týmito návrhmi sa neguje všetko, čo sa predbežne dohodlo. Keby to boli dve-tri pripomienky, tak sa to dá pochopiť, ale keď je ich také množstvo, tak to nie je celkom fér.“

Peter Kašuba reagoval aj tým, že mesto nemá také možnosti, aby financovalo všetky navrhované investičné akcie.

„Aj preto bolo treba citlivo vyberať, čo vôbec nebolo jednoduché. Pripúšťam, že v niektorých momentoch sa bolo treba aj pretláčať. Ale niekedy to inak nejde, bez väčšinovej dohody by sa nevyriešilo nič. Naštartovali sme obnovu dvoch významných námestí, podporili šport, rekonštrukciu komunikácií a nemálo peňazí pôjde aj na havarijne situácie. Verím, že ľudia to pochopia a aj ocenia.“

Primátorove posledné slovo

Po zrátaní všetkých schválených investičných akcií vyšla suma 5 390 000 eur, teda o niekoľko tisíc eur vyššia, ako mali poslanci k dispozícií.

Aj preto Andrej Hrnčiar nevylúčil, že niektoré uznesenia nepodpíše. „Faktom ale je, že sa uchádzame aj o peniaze z mimorozpočtových zdrojov. Ak ich získame, tak pre budúce zastupiteľstvo, ktoré vzíde z jesenných komunálnych volieb, napokon z piatich miliónov ušetríme približne dva,“ vysvetlil primátor.