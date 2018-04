Martinská mestská plaváreň sa bude búrať, nahradí ju moderné aquacentrum

V Martine chýba športovo-rekreačný plavecký areál, kde by sa okrem tréningov a relaxu konali aj medzinárodné súťaže. Mesto preto vypísalo súťaž pre architektov, aby navrhli moderné aquacentrum s wellnessom.

10. apr 2018 o 9:30 Andrea Dudráková

MARTIN. V Martine vznikne v budúcnosti moderné aquacentrum. Stáť by malo blízko centra pod priemyselnou školou na mieste súčasnej mestskej plavárne a na priľahlých pozemkoch, kde sa nachádza aj športová zóna.

Dôstojné miesto na preteky i oddych

Zámerom radnice je vybudovať nový plavecký a športovo-rekreačný areál. Mesto Martin preto už vypísalo jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž na komplexný návrh riešenia areálu a objektu aquacentra s plavárňou. Všetky projekty bude posudzovať odborná porota a víťaz získa dvanásťtisíc eur. Architekti s druhým najlepším návrhom získajú sedem tisíc eur a tretia priečka v súťaži má hodnotu štyri tisíc eur.

„V meste chýba plavecký bazén s dĺžkou 50 metrov a dôstojné miesto, kde by sa mohli organizovať celoslovenské či medzinárodné preteky,“ približuje dôvod vyhlásenia súťaže Róbert Dúbravec, hlavný architekt mesta a zároveň člen poroty.

Ako ďalej hovorí, priestor okolo mestskej plavárne je aktuálne takmer nezastavaný. Smerom na východ stoja nedostatočne vybavené tenisové kurty, severne od nej sa nachádza neupravené a pusté škvarové ihrisko a západne od plavárne futbalový štadión, ktorý je len čiastočne oddelený od riešenej plochy.

„Celé územie okolo plavárne určené pre martinské aquacentrum je v zásade neupravené a nezodpovedá situovaniu v centrálnej mestskej zóne,“ opisuje Róbert Dúbravec.

Samostatná wellness časť

V návrhoch, ktoré majú architekti predložiť radnici v rámci súťaže, má byť zahrnutých niekoľko podmienok. Počítať by mali s 50-metrovým bazénom s ôsmimi dráhami a hľadiskom pre asi tristo divákov. V zadaní je tiež oddeliteľná rekreačná časť s vodným svetom, bazénmi, vodnými atrakciami, a to i pre deti i neplavcov. Súčasťou aquacentra bude tiež samostatné wellness s rôznorodým vybavením, ako napríklad vírivka, parný kúpeľ, fínska sauna, infrasauna, priestory na ochladenie, priestory na odpočinok, solárium, masáž, posilňovňa či ochladzovací bazén.

Martinská radnica od architektov zároveň očakáva návrh vonkajších bazénov pre deti a dospelých s rôznymi atrakciami a športovými plochami, kde sa budú môcť osviežiť a vyšantiť najmä v lete.

„Treba tiež primerane navrhnúť šatne a sociálne zariadenia pre každú samostatnú časť aquacentra, ako i priestory pre trénerov, plavčíkov, prvú pomoc a pre ostaných zamestnancov,“ vyratúva hlavný architekt mesta Martin a dodáva, že do priestorov by bolo vhodné zahrnúť i kaviarne, stravovacie zariadenia, bufety či prípadnú predajňu s plaveckými potrebami.

Parkovací dom

Dôležitým bodom, ktorý bude treba v projekte vyriešiť je rozhodne parkovanie, ktoré je v tejto športovej zóne dnes dosť problémové, keďže tu svoje autá odstavujú nielen návštevníci a športovci, ale i zamestnanci plavárne.

„Vzhľadom na riešenie tohto územia sa s parkovaním na teréne už nedá počítať. Problém by vyriešil parkovací dom,“ vysvetľuje Róbert Dúbravec. Ako ďalej hovorí, súčasný areál plavárne má dobré predpoklady pre pešie, cyklistické a dopravné napojenie.

Priestory budúceho aquacentra príjemne dotvorí rôznorodá zeleň, chodníčky, plochy pre slnenie a oddych i drobná architektúra.

„Predpokladáme, že aquacentrum bude celoročne využívať približne 500 návštevníkov denne a v letnej sezónne pribudne každý deň ďalších asi 700 návštevníkov,“ dodáva R. Dúbravec.

Všetky súťažné návrhy treba odovzdať na mestský úrad do 21. júna. Výsledky by mali byť známe do polovice júla.