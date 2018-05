Všetky autobusy k železničnej stanici neodbočia, ale niektoré by vraj mohli

Rokovania medzi mestom Martin a zástupcami SAD Žilina zrejme dospeje ku kompromisu.

3. máj 2018 o 7:10 Roman Kopka

MARTIN. Pred takmer tromi mesiacmi sa na pôde martinského mestského zastupiteľstva otvorila téma možnosti zriadenia autobusových zastávok pri železničnej stanici v Martine, čo by si vyžiadalo aj zmenu trasovania MHD v centre mesta.

Pri pošte odbočka vpravo

„Autobusy by pri pošte odbočili vpravo k Slovanu a dostali by sa tak až ku stanici, pričom Bernolákovou ulicou by sa napojili na Kohútovu pri tržnici. Nezrušila by sa tak žiadna zastávka, vznikli by nové, ktoré ľudia žiadajú,“ navrhoval poslanec Bruno Horecký.

Mnohí Martinčania v následnej diskusii na našom redakčnom facebooku tento zámer podporili, pričom zdôraznili aj to, že autobusy by mali zachádzať ku stanici aj z opačnej strany od SAD, resp. sídliska Ľadoveň.

„Ľudia, ktorí sa potrebujú dostať zo stanice na Sever či do Košút, by sa nemuseli na zastávku trepať celým mestom,“ poznamenal pred časom Radoslav Derik.

Čo priniesli rokovania

Zástupcovia mesta už o tejto možnosti rokovali s predstaviteľmi SAD Žilina. K definitívnemu riešeniu sa zatiaľ nedospelo, ale črtá sa kompromis.