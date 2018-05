Vrútocké kúpalisko má nové bazény, Mošovce zas recepciu

Prípravy na tohtoročnú kúpaliskovú sezónu sú v Turci v plnom prúde. Prevádzkovatelia prichádzajú aj s novinkami, aby ulahodili návštevníkom.

Hoci nedávne slnečné a teplé dni dávali Turčanom nádej, že by kúpaliská v regióne mohli otvoriť svoje brány aj skôr ako po iné roky, nestane sa tak. Ako sme zisťovali, zahájenie sezóny bude v obvyklých termínoch.

Kúpanie na deň detí

Kúpalisko Vieska v Turčianskych Tepliciach spustí prevádzku pravdepodobne ako prvé v Turci. Kúpaniachtiví sa tu budú môcť schladiť už 1. júna na deň detí. Ako však povedal Rastislav Froľo, konateľ Technických služieb, ktoré majú na starosti miestne kúpalisko, všetko bude závisieť na žičlivosti počasia.

„Areál máme vykosený, chystáme sa vyčistiť koryto potoka Žarnovica, aby mohli ľudia sedieť na jeho kamenných bokoch a finalizujeme úpravu povrchu bazénov, ktoré treba ešte natrieť,“ menuje práce a dodáva, že čoskoro by malo doraziť aj 50 objednaných nových plážových ležadiel. K dispozícií bude samozrejme 50-metrový plavecký a jeden detský bazén, takisto aj tobogany.

Opäť nebudú chýbať bufety s občerstvením a nápojmi. V priestoroch kúpaliska nájdu návštevníci možnosť i športového vyžitia. Zahrať si budú môcť petang, mini golf, basketbal, stolný tenis, badminton a od minulého leta tu funguje tiež ihrisko s plážovým volejbalom.

„Vlani sa nám osvedčilo večerné kúpanie, tak v ňom skúsime v určité dni pokračovať i tento rok. Dôležité je, aby nám vyšlo počasie,“ nádeja sa R. Froľo.

Investovali do bazénov

Plné ruky práce majú na vrútockom kúpalisku. Veľkou novinkou je kompletná oprava všetkých troch bazénov a brodísk, ktoré práve dostávajú nový polyuretánový nástrek. Túto investíciu za 59-tisíc eur zaplatilo Mesto Vrútky.

„Opravy by sme radi skončili do konca mája, pretože 1. júna by sme chceli kúpalisko otvoriť. Všetko však závisí od počasia, verím, že to stihneme,“ vyslovil sa Miroslav Kačka člen výboru PVK Vrútky, ktorý toto kúpalisko prevádzkuje. Ako ďalej dodáva, rekonštrukcia bazénov bola nevyhnutná, keďže ich povrch bol značne opotrebovaný a dochádzalo k veľkým priesakom vody.

V areáli pribudnú i dve nové kontajnerové toalety za 15-tisíc eur, ktoré sa podarilo zakúpiť vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Ďalej za peniaze mesta (800 eur) kúpili ďalšie čerpadlo na filtráciu vody.

„Okrem toho sme už priestory kúpaliska niekoľkokrát pokosili, pravidelne upravujeme zeleň a živé ploty, dosadili sme kvety a čaká nás ešte maľovanie šatní,“ sumarizuje Miroslav Kačka.

Návštevníkov poteší rozšírenie bufetovej ponuky o teplé jedlá a polievky. Ľudia môžu zrelaxovať i športom pri petangu, badmintone či basketbale.

Nová recepcia v Drienku

Ďalšie z turčianskych kúpalísk sa nachádza v Športovo – rekreačnom zariadení (ŠRZ) Drienok v Mošovciach. Pavel Sklenár, konateľ spoločnosti ŠRZ Drienok, predpokladá, že sezónu zahája v polovici júna. Ako prezradil, areál už niekoľkokrát pokosili, medzitým opravili i natreli zábradlia a preliezačky, upravili a natreli povrch bazénov a vyčistili filtráciu. Okúpať sa návštevníci budú môcťvo veľkom plaveckom či strednom bazéne so šmýkačkou, ako aj v malom pre deti.

„Tentoraz sme investovali do novej murovanej recepcie pri vchode, kde sa bude dať kúpiť nielen vstup na kúpalisko, ale aj vybaviť ubytovanie. Chceli sme, aby bol prvý dojem z kúpaliska na úrovni,“ vysvetľuje Pavel Sklenár a dodáva, že už teraz majú ich stredisko poriadne obsadené. Veď na Drienok chodia do chatovej osady napríklad rodiny na dlhšie pobyty, ale i deti na rôzne tábory i školské výlety. Ubytovať sa dá tiež v penzióne, miesto s elektrickou prípojkou tu nájdu i karavany a neďaleká veľká lúka je zas ideálna na stanovanie.

Návštevníci sa môžu občerstviť v dvoch kamenných bufetoch a reštaurácii. Miesto pre šport nájdu na deviatich kurtoch, kde majú možnosť si zahrať tenis, plážový volejbal či nohejbal.

I tento rok je mošovský Drienok nabitý zaujímavými kultúrnymi akciami a hudobnými festivalmi.

Prevádzkovateľ martinského kúpaliska Sunny Slavomír Smik nám ešte minulý týždeň nevedel povedať presný dátum začiatku sezóny. No ukazuje sa, žeby to mala byť polovica júna.