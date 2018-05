Minúta po minúte: Je Martin smart city? Diskutujeme s hosťami

Sledujte s nami online prenos zo zaujímavej diskusie so zaujímavými hosťami na tému smart city.

24. máj 2018 o 9:20 Roman Brezniak, Andrea Dudráková, redakcia MY Turčianskych novín

Séria diskusií spoločnosti Petitpress - MY s vami na tému Smart cities pokračuje v Martine. Spolu s našimi hosťami sa zameriame na problematiku "smart" technologických riešení v našom regióne. Pozývame vás k sledovaniu online prenosu z tohto diskusného fóra.

Smart agenda v meste Martin

Mobilita a integrovaná doprava v regióne

Možnosti pre rozvoj smart technológií

11:38 „Používame aj vodomery s guľovým ventilom, kde sa dá nielen na diaľku odpojiť neplatič, ale vieme rovnako na diaľku odpojiť od vody domácnosť, kde nastala porucha,“ J. Galis.

Do roku 2025 musia byť všetky odberné miesta monitorované inteligentným vodomerom.

Jozef Galis z Turvodu (zdroj: František Ujházi)

11:35 Slovo v diskusií dostáva Jozef Galis z Turčianskej vodárenskej spoločnosti. Na ich webe majú aplikáciu, kde si ľudia môžu pozerať ich faktúry alebo nahlasovať poruchy. „Pilotný projekt sme zaviedli vo Valči, kde sme v celej obci zaviedli diaľkové odčítanie vodomerov, ktoré sme nainštalovali obyvateľom do vodomerných šácht. Tieto zariadenia nám dokážu okamžite nahlásiť poruchu či veľké prietoky vody,“ J. Galis a dodal, že u veľkoodberateľov a podnikateľov už tiež používajú diaľkové odčítavanie spotreby vody prostredníctvom pojazdného vozidla.

(zdroj: František Ujházi)

11:27 „Počet ľudí, ktorý využíva nás zberný dvor síce stúpa, ale stále to nie je toľko, ako sme chceli. Budovať povedomie ľudí o separovaní začíname už u detí, ktoré k nám chodia na exkurzie. Najmä mladých treba viesť k tomu, aby triedili. Trend bude taký, že skládky sa budú utlmovať, ale poplatky ľuďom by vzrástli,“ P. Kašuba.

11:20 Otázka z publika na Petra Kašubu, či by sa dalo monitorovať alebo kontrolovať, ktorý kontajner je plný a preťažený a treba ho vysypať a kde ešte nie. „Tak ďaleko zatiaľ ešte nie sme, aby sme to vedeli vyšpecifikovať, či na jednej ulici treba vyviezť smeti raz do týždňa a inde treba chodiť častejšie,“ P. Kašuba a doal, že kým sa k tomu dopracujeme, istý čas potrvá. „Čím budeme viac triediť, tým sa bude menej vyvážať. Ale neseparujú všetci. Bolo by fajn, keby sme sa dostali do štádia ako vo vyspelých štátoch, že triedenie je normálne a kto neseparuje dostane pokutu. My v Martine to máme nastavené tak, že berieme všetko,“ doplnil Kašuba.

11:12 Moderátorka Vierka Legerská položila Petrovi Blaasovi otázku, ako ich spoločnosť prekonáva bariéry strachu pred novými technológiami u samospráv. „Je to beh na dlhé trate, nikoho nepresviedčame, ponúkame možnosť, kto má chuť, nech sa zapojí, kto nechce, nech sa zapojí do iného projektu, ktorý považuje za dôležitejší. Sme na trhu 18 rokov. Dobre sa nám spolupracuje napríklad s jednou obcou na východe,“ P. Blaas.

(zdroj: František Ujházi)

11:05 „Ľudia ešte aplikácie nevedia zatiaľ úplne stopercentne využívať. Sme tu na to, aby sme to zlepšili. Napríklad poskytneme im nejakú aplikáciu a oni ju potom budú testovať. Výstupy následne zapracujeme do ďalších vylepšení našich služieb,“ Peter Blaas.

11:02 Vďaka využívaniu novým smart technológiám vieme konkurovať veľkým hráčom na trhu. Fungujeme v spolupráci so samosprávou. Napríklad by ľudia mohli samospráve odpovedať na rôzne ankety cez rôzne aplikácie.

(zdroj: František Ujházi)

10:59 Priestor na prezentáciu dostal od moderátorky i Peter Blaas – zo spoločnosti Antik Telecom, ktorá prevádzkuje tiež satelitnú službu.

10:57 „Uvažujeme nad vybudovaním podzemných kontajnerov moloko. Zároveň je v pláne zriadenie webovej alebo mobilnej aplikácie, v ktorej by si ľudia mohli pozrieť kedy je napríklad otvorený zberný dvor a tiež zverejniť harmonogramy vývozu odpadov. Ísť ruka v ruke s technológiami je dnes už otázkou prežitia,“ Peter Kašuba.

10: 55 "Časom si možno aj ľudia budú môcť pozrieť a skontrolovať na webe, kde presne sa nachádzajú naše vozidlá. Zatiaľ to slúži iba pre nás na kontrolu zamestnancov".

10:53 Peter Kašuba vraví, že na webovej stránke Brantneru majú ľudia možnosť písať podnety. Ich spoločnosť využíva systém GPS, podľa ktorého vedia, kde sa pohybujú ich autá a na ktorom mieste práve vyviezli odpad.

Peter Kašuba (zdroj: František Ujházi)

10:50 „Smart technológie musíme prispôsobiť veľkosti miest a počtu obyvateľov. Nie je možné, aby autá parkovali v centre mesta,“ Peter Kašuba.

10:48 Slovo dostal Peter Kašuba, obchodný riaditeľ spoločnosti Brantner Fatra.

10:47 Do diskusie sa zapojil Peter Blaas – zo spoločnosti Antik Telecom, ktorý predstavuje projekt elektrických bicyklov určených pre pohyb v meste.

10: 43 Moderátorka položila otázku, kto by mal vychovávať smart ľudí. Podľa Petra Pobehu by to mala byť od rodiny, spoločnosti, až po zamestnávateľov i školy. Najmä absolventi vysokých škôl sú veľmi zdatný vo využívaní technológií.

10: 41 „Naša dopravná karta sa dá i v Turci využívať v mestskej, aj prímestskej doprave, čo je tiež malý prvok integrácie,“ P. Pobeha.

10: 39 Peter Pobeha hovorí, že pilotné projekty sa už rozbehli v okolí Žiliny a pritiahli do verejnej dopravy nových cestujúcich.

10:34 „Snažíme sa ľudí presvedčiť, že verejná doprava je prístupná, ekologická a dostupná. K tomuto sme spustili aj kampaň v roku 2014. Chceme hľadať riešenia, ako lepšie žiť v aglomeráciách.

Dopravná karta funguje ako peňaženka, netreba mať pri sebe hotovosť. Zviedli sme technológiu e-shop, kde si cestujúci z pohodlia domova dokáže dobiť kartu a to buď sebe alebo svojim deťom.

Technológia Môj Bus a UBIAN slúžia ako vyhľadávanie cestovných spojení. Pracujú s mapovým podkladom. Nemusíte poznať názov zastávky a zorientujete sa i v meste, ktoré nepoznáte. Aplikácia vás nasmeruje a ukáže na aký spoj máte ísť. Pozitívne ohlasy sme na tieto aplikácie zaznamenali aj v Martine,“ Peter Pobeha, riaditeľ SAD Žilina.

Peter Pobeha, generálny riaditeľ SAD Žilina (zdroj: František Ujházi)

10: 38 Projekt integrovanej dopravy vznikol v Žilinskom kraji. Znamená, ako sa čo najrýchlejšie a najefektívnejšie dostať z miesta A do miesta B. Tento projekt má päť etáp, Turiec sa doňho zapojí v druhej etape – približne v roku 2020.

10:30 „Prieskum v Bratislave ukázal, že v rannej špičke cestuje v jednom aute jeden človek. Vo verejnej doprave cestuje naraz 30 ľudí,“ P. Pobeha.

10: 30 Vo Viedni zrušia ročne 300 parkovacích miest. Neboja sa ísť inou cestou ako my na Slovensku.

10:27 „Stupeň motorizácie neustále narastá. Hľadáme riešenia, ako vrátiť ľudí späť do verejnej dopravy. Auto využívame v priemere jednu hodinu denne na Slovensku. Zvyšok dňa auto stojí na parkovisku. Európa hľadá riešenia, aby sa smart technológie uplatňovali vo verejnej doprave,“ priblížil Peter Pobeha.

10:24 Slova sa ujal generálny riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha.

10:23 "Neúspech projektu smart seniori bol pre nás poučením, že na takéto projekty musíme pripraviť aj samotných ľudí" Z. Kalmanová.

10: 19 Otázka dnes nestojí tak, či bude samospráva smart alebo nie, ale kedy a v akej miere.

10: 16 „Podľa štruktúry projektov smart nadstavíme ich financovanie. Najúspešnejším projektom v Martine je mestská karta. Má ju až 18 tisíc Martinčanov. V sms infokanály je registrovaných 3 tisíc Martinčanov. Ľudia dostávajú informácie o počasí, kultúrnych akciách či rôznych výstrahách,“ Z. Kalmanová.

10:13 Smart technológie fungujú efektívnejšie, keď sú regióny prepojené. „Napríklad vo Švajčiarsku si môžete kúpiť v rôznych kantónoch lístky, ktoré platia po celej krajine,“ vyslovila sa Zuzana Kalmanová.

Zuzana Kalmanová (zdroj: František Ujházi)

10:11 Zuzana Kalmanová hovorí, že sa ujali projekty ako sms parking alebo mestská karta. „Určite však nechceme skončiť iba pri tomto.

10:07 Slova sa ako prvá ujala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová, ktorá predstaví smart projekty mesta.

10:02 Moderátorka diskusie Viera Legerská privítala zúčastnených, oznámila témy diskusie a predstavil prítomným hlavných aktérov diskusie.

9:59 Hostia pomaly prichádzajú, diskutujúci sú na svojich miesta. Diskusia každú chvíľu začne.

9:46 Prezentácia elektrických skladacích bicyklov zaujala

HOSTIA

Peter Blaas - Business Development Director Antik Telecom

Jozef Galis - správca IT, Turčianska vodárenská spoločnosť

Zuzana Kalmanová - hovorkyňa mesta Martin

Peter Kašuba - obchodný riaditeľ spoločnosti Brantner Fatra

Peter Pobeha - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SAD Žilina

Kedy: 24. mája 2018, 9:00 hod - 12:00 hod. Kde: Turčianska galéria, obradná sieň. Moderátorka: Viera Legerská.