Kto ukradol cirkusantom v Martine tridsať pútačov?

​​​​​​​Nevšednou stratou sa zaoberali mestskí i štátni policajti.

15. jún 2018 o 11:35 Andrea Dudráková

MARTIN. Neznámy páchateľ zjavne nemá rád cirkus, lebo si jedného dňa zmyslel, že ukradne 30 cirkusových pútačov rozmiestnených po Martine. Tie farebnými obrázkami oznamovali termíny začiatkov predstavení. Mestskej polícií krádež nahlásil jeden zo zamestnancov cirkusu.

Keď prišla hliadka na miesto, situáciu už riešila štátna polícia. Tá síce poškodeného poučila, ako má ďalej postupovať, no on si to zrejme rozmyslel, keďže na polícií doposiaľ nepodal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.