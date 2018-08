Medzi top zmrzlinárne na Slovensku sa dostala martinská Adria

Aplikáciou vyberali sami ľudia.

11. aug 2018 o 8:25 Andrea Dudráková

MARTIN. Jedna z najobľúbenejších zmrzlinární na Slovensku je aj martinská Adria na Stráňach s ich talianskou pochúťkou. Ukázal to rebríček top zmrzlinární, ktorý vznikol na základe hodnotení ľudí používajúcich aplikáciu a službu Foursquare. Pomocou nej si môžete vyhľadávať miesta a podniky, informácie o nich, čítať si hodnotenia iných používateľov, alebo priamo sami hodnotiť a písať recenzie.

Kvalitné suroviny sú základ

Na základe odporúčaní zákazníkov sa Zmrzlina Adria na Stráňach stala šiestou najlepšou zmrzlinárňou na Slovensku a z najvyšších možných desiatich bodov získala od ľudí 8,8 bodov. Predbehli dokonca prevádzky v Bratislave, Nitre či Trenčíne.

Majiteľov Zmrzliny Adria – manželov Lapšanských, ktorí majú svoju prevádzku aj na Ľadovni a v Žiline, táto správa príjemne prekvapila. Ako priznali, o zostavení spomínaného rebríčka vôbec nevedeli.

„Jedna známa sa o tom dočítala na internete a hneď nám telefonovala, či o tom vieme, no a my sme to ani netušili. Každopádne nás takéto vynikajúce umiestnenie veľmi potešilo, pretože do popredia sme sa dostali i napriek tomu, že nie sme v centre mesta,“ s úsmevom hovorí Ján Lapšanský, ktorý sa zmrzlinárskemu oboru venuje už 28 rokov.

Aby bola zmrzlina naozaj chutná a poctivá, musí podľa neho spĺňať niekoľko podmienok.

„Základom sú kvalitné prvotriedne suroviny, dobrý recept, ale veľa tiež závisí od špičkovej technológie a strojov na výrobu zmrzliny. Celý rok sa pohybujem v tomto odvetví a s manželkou zároveň chodíme po rôznych výstavách, školeniach, a to až do Talianska, aby sme sa neustále zlepšovali,“ približuje majiteľ Zmrzliny Adria.

Dopyt je po bio a raw

V ich každodennej ponuke nájdete 24 druhov zmrzliny. Podľa manželov Lapšanských aktuálne najviac letia ovocné sorbety.

„Okrem nich patrí medzi najobľúbenejšiu príchuť slaný karamel, cookies, extra black a tvaroh s malinami. Každý rok sa snažíme prísť s novými druhmi. Dobre sa predávala aj kokosová s limetou, jahodový milkshake a tradičná talianska krémová zmrzlina,“ menuje Dominika Lapšanská a dodáva, že z noviniek, ktorá sa medzi ľuďmi príliš neujala bola perníková príchuť.

Martinčania vraj radi objavujú a skúšajú nové druhy, konzervatívni vraj rozhodne nie sú. Veď v Adrií už napríklad nevyrábajú klasickú jahodovú smotanovú zmrzlinu, lebo ju z ponuky vytlačil jahodový sorbet.

„Teraz letí všetko, čo je raw, bio, s makom či chia semiačkami. Veľmi dobre u nás zafungovala napríklad mrkvová s citrónom,“ vykresľuje D. Lapšanská.

Manželom sa vraj zmrzlina ešte neprejedla.

„Stále si ju rád dám, veď musím vedieť, či je všetko v poriadku. Ale už nie každý deň ako kedysi,“ smeje sa Ján Lapšanský. Jeho nežnejšia polovička má na túto maškrtu oveľa väčšiu slabosť.

„Ja si dám každý deň aj štyri kopčeky, nemám s tým žiadny problém. Veď príchutí máme veľa,“ dodáva na záver Dominika Lapšanská.