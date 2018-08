Medveď sa mu zahrýzol do stehna. Hubára zo Sučian zachránil pes

Napadnutý muž skončil v nemocnici.

9. aug 2018 o 7:10 Roman Kopka

SUČANY, MARTIN. Z bežnej prechádzky do lesa sa stala dráma, ktorá, našťastie, nemala tragický koniec. V Turci dobre známemu akademickému maliarovi išlo doslova o život.

Ján Skrisa zo Sučian sa posledný júlový piatok okolo desiatej dopoludnia vybral na huby, len kúsok za dedinu ku strelnici, na miesto, ktoré miestni volajú Hlinisko.

Zoči-voči medveďovi

„Túto lokalitu dobre poznám, ale aj tak ma trochu zaskočilo, že sa z časti lúky stala akási džungľa. Také to tam bolo zarastené, že miestami sa dalo prejsť len štvornožky. Postupne som sa aj so svojím psom prebíjal húštinami. Zrazu začal byť nepokojný, nahlas štekal, čo inak nemáva vo zvyku. Myslel som si, že zbadal líšku alebo niečo podobné. Poobzeral som sa okolo a vtom sa mi oči stretli s pohľadom medveďa. Od seba sme boli iba pár metrov. Hneď na mňa zaútočil, boli to sekundy,“ začal rozprávanie Sučanec.