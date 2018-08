Prečo sa mestá rýchlo menia a ako budú vyzerať o tridsať rokov

Mesiace žili o hlade a chlade niektorí Podzámčania, keď im pred 74 rokmi vypálili dedinu. Bola to strašná odveta za to, že pomáhali partizánom. Ešte horšie dopadli v Sklabini. Mužov odvliekli, umučili, pochovali do masového hrobu na Bukovinách.