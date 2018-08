Martinskí hokejisti nafotili kalendár s krásnymi misskami

​​​​​​​Hokejový klub z Martina chce novým kalendárom na rok 2019 osloviť športovcov aj nešportovcov. Veď okrem chalanov v nových dresoch sú na fotkách aj šarmantné missky.

28. aug 2018 o 16:00 Andrea Dudráková

MARTIN. Martinskí hokejisti nafotili zaujímavý kalendár v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Na záberoch však nie sú sami, spoločnosť im robia krásne finalistky Miss stredných škôl Slovenskej republiky, ako aj dve hokejistky MHK Martin - Lucia Záborská a Romana Stupáková.

Najskôr sa museli oťukať

Úlohy fotografa sa zhostil Igor Pĺž, marketingový manažér Hokejového klubu Martin. Podľa jeho slov cieľom ich kalendára na rok 2019 je aj takýmto spôsobom ukázať, že martinský hokej sa postupne vracia do popredia, keďže klub na jar postúpil do I. ligy, a zároveň prepojiť šport a súčasnú kultúru s tradíciami našich predkov. Práve preto sa trojhodinové fotenie odohrávalo v prostredí skanzenu plnom drevených objektov ľudovej architektúry.

„Máme nové dresy a tie sme chceli odprezentovať v spojitosti s krásnymi krojmi, ktoré mali oblečené dievčatá a osloviť tak verejnosť - športovcov alebo nešportovcov,“ vysvetľuje zámer Igor Pĺž, ktorý chcel docieliť, aby výsledné fotografie neboli strojené, ale sálala z nich uvoľnenosť a dobrá nálada.

Po počiatočnom oťukávaní martinských športovcov s misskami a prekonaní prvotného ostychu, malo všetko hladký priebeh.

„Videli sa prvýkrát v živote, takže chlapci mali trošku pred dievčatami rešpekt, ale potom sa uvoľnili a na pľaci vládla dobrá atmosféra. Skúsenosti s fotografovaním už majú a keďže sa navzájom poznáme a sú na mňa zvyknutí, nebol problém ani s pózovaním,“ približuje fotograf Pĺž.

Veď sú predsa profesionáli

Čo však hokejistov, ako aj mladé stredoškoláčky značne potrápilo, bolo extrémne horúce počasie.

„Niektoré kroje mali až sedem sukní, takže dievčatám bolo pod toľkými vrstvami dosť teplo, preto sme na fotenie vyhľadávali skôr chládok či tienené dvory domčekov, nie priame slnko,“ dodáva Igor Pĺž.

S pózovaním pred objektívom nemal problém ani Jaroslav Markovič jeden zo súčasných lídrov tímu HK Martin.

„Nervozita tam určite nebola, skôr akési očakávanie z novej skúsenosti. Ale v skanzene je tak pekné prostredie, že sa na tamojšom fotení nedá nič pokaziť a dokonca ani my hokejisti sme to nedokázali,“ so smiechom opísal Markovič, ktorý aj doma ustál pózovanie s peknými misskami.

„Manželke som povedal, že sme predsa profesionáli, a tak k foteniu budeme aj pristupovať,“ zavtipkoval si na záver mladý hokejista.