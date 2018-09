Martinské námestie pri kostole a tržnicu čaká poriadna zmena

​​​​​​​Českí architekti práve finišujú so štúdiou, podľa ktorej by sa mala renovovať južná časť pešej zóny v Martine. Zmizne jedno parkovisko, pribudnú hromadné garáže, nové stánky, ale aj veľa zelene. V pláne je aj oprava podchodu.

1. sep 2018 o 8:25 Andrea Dudráková

MARTIN. Priestor okolo katolíckeho kostola v centre Martina sa bude postupne meniť. V pláne sú až tri etapy obnovy južnej časti pešej zóny.

Parkovisko presunú

Prerábať sa najskôr začne Námestie SNP pred Obchodným centrom Galéria. Najzásadnejšou zmenou bude zrušenie terajšieho parkoviska pred Sociálnou poisťovňou.

„Presunúť by sa malo do hromadných garáží, ktoré plánujeme vybudovať na mieste súčasnej drevenej tržnice. Namiesto parkoviska tam bude príjemné námestie so zeleňou, lavičkami a plochami pre peších vytvorenými z priepustných ekologických materiálov,“ približuje Zuzana Mendelová, hlavná architektka mesta a dodáva, že na zrenovovanom námestí by sa tiež mohli konať rôzne príležitostné trhy či divadelné predstavenia v tieni stromov.

„Množstvo novovysadenej zelene by dodalo tomuto priestoru lepšiu klímu. Samozrejme areál okolo kostola by ostal stále dominantný, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku,“ vysvetľuje Mendelová.

Ako ďalej povedala, v pláne je tiež úrovňový priechod medzi Námestím SNP a tržnicou. Ten by mal vzniknúť na hlavnej ceste medzi kostolom a podchodom, kde by presunuli semafor. Takéto dopravné riešenie však musí najskôr odsúhlasiť nielen dopravná polícia, ale i Slovenská správa ciest ako správca komunikácie.

„Ak by sa to podarilo, historické centrum Martina by sa cez Kohútovu ulicu úrovňovo prepojilo s trhovým miestom, a to až po nemocnicu,“ pokračuje Zuzana Mendelová.

Multifunkčný podchod

Na spomínanú etapu prác by mala nadväzovať celková modernizácia súčasného podchodu. Stavbári ho aktuálne renovujú iba v nadzemnej časti, aby svojim vzhľadom korešpondoval s vedľa stojacim obchodným centrom. Jeho tmavé sklá tak budú meniť za číre a konštrukcia dostane nový náter.

„Ak by na Kohútovej ulici vznikol plánovaný priechod pre chodcov, potom by sa podchod mohol využiť na iné účely. Stal by sa z neho multifunkčný priestor, kde by sa napríklad odohrávali rôzne koncerty, firemné akcie alebo módne prehliadky,“ menuje možnosti hlavná architektka.

Ďalšia etapa renovácií sa týka priestoru pred nemocnicou. Nové urbanistické riešenie odkazuje na historickú Ulicu Riadok s uličnou zástavbou, s ponechaním funkcie trhového miesta – tržnice.

„Zmení sa vzhľad trvalých stánkov a pribudnú tam aj tzv. dočasné, ktoré sa budú rozkladať len v čase sezónnych akcií, aby sa nenarušil historický charakter priestoru. Na mieste drevenej tržnice by mal stáť poschodový parkovací dom. Ten by na vrchnom podlaží mohol mať napríklad zelenú strechu alebo malometrážne byty,“ predstavuje plány Z. Mendelová.

Urbanistické riešenie všetkých troch priestorov spracováva pre mesto Martin český Ateliér 8000. Architekt Martin Krupauer v súčasnosti finalizuje návrhy riešenia, ktoré bude v septembri prezentovať poslancom a občanom mesta.