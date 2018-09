Najmladší slovenský veľvyslanec pochádza z Martina, úraduje v Lotyšsku a Litve

Ladislav Babčan síce už pár rokov žije v Bratislave, ale nikdy sa netají tým, že je Martinčan. Už si dal aj úlohu. Ak bude záujem, pohľadá v Lotyšsku pre Martin partnerské mesto. Najlepšie také, kde majú dobrý hokejový tím a divadlo.

16. sep 2018 o 7:00 Roman Kopka

Prednedávnom ste oslávili 40 rokov a aj v histórii Slovenska sa zaradíte k naj-mladším veľvyslancom. Považujete sa za výnimku?

– Áno, pravdepodobne som najmladším slúžiacim veľvyslancom Slovenska. Ale v mojom veku, resp. len o trochu starších, je nás viac. Slovensko malo v minulosti aj mladších veľvyslancov, ktorí boli úspešní a skvelo reprezentovali krajinu. Navyše, sám pozorujem trend, že aj v iných štátoch sa nezriedka stávajú veľvyslancami aj mladší diplomati.

Aká je cesta k takémuto postu, čo človek musí mať za sebou?

– Je to ako v športe – ak chcete vyhrať, musíte ísť tvrdo za cieľom. V športe trénujete, beháte, cvičíte, a tak stále dookola, aby ste mali kvalitu a dokázali sa vyšplhať na vrchol. Tu je to podobné. Na rozdiel od športu ale veľa rozmýšľate, rozprávate, píšete, hľadáte čo najlepšie kontakty. Aj to sa treba naučiť, ani to nejde len tak z ničoho nič. Je v tom aj veľa odriekania, málo voľného času, pomerne tvrdý režim. Spýtajte sa mojej rodiny či priateľov, opíšu vám môj pracovný režim z posledných rokov.

Treba mať aj podporu...

– Najmä zo strany rodiny – manželky, ale aj rodičov – potrebujete veľa podpory, tolerancie a pochopenia. Mám to šťastie, že ho zatiaľ mám.

Pri slávnostnom akte odovzdania poverovacích listín. Tretí zľava je veľvyslanec Ladislav Babčan, vedľa neho stojí prezident Lotyšska Raimonds Vejonis. Druhá sprava je manželka veľvyslanca Andrea Babčanová. (zdroj: KANCELÁRIA PREZIDENTA LOTYŠSKEJ REPUBLIKY)