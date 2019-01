Náčelník horskej služby: Ľudia veľakrát riskujú zbytočne

Časť turistov lavínové nebezpečenstvo neberie vážne a do hôr sa vyberie aj napriek tomu, že to môže byť nebezpečné. V rozhovore pre MY Turčianske noviny to tvrdí Juraj Ondruš, náčelník Horskej záchrannej služby Malá Fatra.

17. jan 2019 o 9:11 Roman Kopka

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Horským záchranárom v posledných dňoch a týždňoch pribudla robota. (Zdroj: ARCHÍV HZS)