Vyťažené jazerá po stavbe diaľnice majú zasypať, ochranári sú proti

V Zemníku na Liptovci žijú výnimočné vtáky.

12. mar 2019 o 10:20 Andrea Dudráková

Juraj Žiak by ako ochranár bol rád, keby sa štrkovisko pri Turanoch zachovalo.(Zdroj: ANDREA DUDRÁKOVÁ)

VRÚTKY. TURANY.Ani po troch rokoch od dostavania časti diaľnice D1 Dubná Skala – Turany nezasypala spoločnosť Váhostav-Sk rozbagrované miesta, odkiaľ ťažila materiál na výstavbu.

Mala tak urobiť do konca minulého roka, no nestihla to.

„V prípade zemníka Lipovec boli práce na jeho rekultivácii ku koncu minulého roku hotové približne na 80 percent. Neboli doteraz ukončené preto, že spoločnosť nezískala v okolí zemníka vhodný materiál na jeho kompletnú rekultiváciu,“ vysvetlil Tomáš Halán, mediálny zástupca Váhostav-Sk.

Ako ďalej dodal, ich spoločnosť rokovala s Okresným úradom Martin o predĺžení lehoty na skultivovanie územia.

„Požiadali nás o predĺženie termínu do konca roka 2019. Určite sa ale budeme zaoberať tým, prečo Váhostav nedodržal pôvodnú lehotu a nevylučujem, že z toho vyvodíme aj sankcie,“ vyslovil sa Marcel Maťovčík, prednosta Okresného úradu Martin.

Zodpovedný je zhotoviteľ

Váhostav síce tvrdí, že v okolí nenašiel vhodný materiál na zasypanie štrkoviska, no pri razení tunela Višňové sa množstvo kameňa vyviezlo na pole pri sučianskej väznici.