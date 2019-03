Martinčanku s dieťaťom ohrozoval zúrivý pes, vraj ho vydráždil brmbolec

​​​​​​​Turčianku s malou dcérkou vydesil na sídlisku zúriaci pes, keď sa vyrútil proti nim. Žena, ktorá s ním bola na vychádzke sa spočiatku len prizerala. Nepadlo ani len ospravedlnenie.

13. mar 2019 o 15:11 Andrea Dudráková

MARTIN.Stačilo málo a príjemná prechádzka mamičky Janky Rumanovej z Martina by sa skončila tragicky. Keď kráčala ruka v ruke so svojou trojročnou dcérkou po sídlisku Záturčie, odrazu sa k nim rozbehol veľký pes.

Ospravedlnenie neprišlo

„Asi dvadsaťpäťkilový kríženec border kolie ušiel od svojej majiteľky, lebo

Prečítajte si tiež: Nedajú pokoj. Falošní predajcovia energií zase balamutia Martinčanov

nebol na vôdzke a rútil sa k nám. Len čo pribehol, začal do nás strašne vrčať a zúriť. Dcérke som rýchlo povedala, nech sa nehýbe a pokojne stojí,“ opisuje chvíle strachu mamička Janka.

Ako ďalej hovorí, najzarážajúcejší bol na tom prístup ženy, ktorá bola so psom na vychádzke.

„Vôbec nijako nereagovala, len sa pozerala. Tak som na ňu zakričala, nech si psa privolá. Potom to spravila, no on ju vôbec nerešpektoval a ďalej dobiedzal. Vtedy som na ňu zakričala, nech si psa príde chytiť. Ona pribehla, vzala psa a bez slova odišla,“ krúti hlavou Martinčanka, ktorá by po takejto vypätej situácií čakala od majiteľky agresívneho zvieraťa aspoň ospravedlnenie alebo prejav ľútosti. Márne.

„Tvárila sa akoby sa nič nestalo. Mne sa dcérka vzápätí od ľaku hystericky rozplakala, riešila som ju a nie majiteľku psa. Šťastím bolo, že pracujem so zvieratami a viem, ako sa v kritických chvíľach zachovať, no stačil jeden zlý pohyb a ja alebo malá sme mohli byť pohryzené,“ vysvetľuje Rumanová, ktorá svoj zážitok porozprávala správcovi martinského útulku Vladimírovi Hatarovi, keď sa dva dni na to náhodou stretli.