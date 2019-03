Jasný odkaz Turčanov: Prezident má dávať ľudí dohromady

Hlavnou sobotnou udalosťou boli voľby hlavy štátu. Ľudí však zamestnali aj iné záležitosti – napríklad rodinná oslava či športovanie.

20. mar 2019 o 20:42 Roman Kopka

MARTIN, VRÚTKY, MALÝ ČEPČÍN. Pre Františka Povodu z Malého Čepčína, nebyť švagrovej päťdesiatky, by bol sobotný volebný deň ako každý iný. Neznamená to ale, že by výberu prezidenta nevenoval pozornosť.

„Som typ človeka, ktorý sa o politiku zaujíma dennodenne, mám celkom solídny prehľad o tom, čo sa teraz v krajine deje a vekom už aj dostatok skúseností. Kedysi som voľby viac prežíval, teraz ich už beriem s nadhľadom. Rozhodnutý som bol už dlhšie, ani kampaň moje názory nijako nezmenila.“

Oslavy si politikou nepokazili

O voľbách sa aj na oslave debatovalo, ale neboli hlavnou témou.

„Či chcete, alebo nie, takýmto diskusiám sa nevyhnete. Nie, nie, naozaj sa nikto nehádal, pre politiku by sme si slávnostný deň hádam nepokazili,“ zasmial sa František Povoda, ktorý od novej hlavy štátu očakáva najmä nadstraníckosť.

„Prezident by nemal kopať za koalíciu alebo opozíciu, spory by mal obrusovať a nie prehlbovať. V mojom okolí ľuďom prekáža nenávistná a vulgárna politika, hádky ich otravujú i unavujú. Potrebujeme v spoločnosti väčší pokoj a najvyšší ústavný činiteľ by mal k nemu výraznou mierou prispieť. Iste, nie na všetko musíme mať všetci rovnaký názor, ale ten svoj by sme nemali presadzovať hlukom, ale argumentami.“

Vyjde mu to konečne do tretice?

Vrútočan Jaroslav Končiar priznal, že súčasný a ani predchádzajúci prezident jeho očakávania nenaplnili.