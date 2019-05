Hráči si časť letnej prípravy sami zasponzorujú

Spestrením letnej prípravy bude tréning na ľade. Raz za týždeň ho tím absolvuje v Krásne nad Kysucou.

22. máj 2019 o 10:56 Roman Brezniak

Michal Važan opäť absolvuje letnú prípravu so svojimi bývalými spoluhráčmi. (Zdroj: ARCHÍV JM)

MARTIN. Martinčania opäť začnú prípravu na novú sezónu osemtýždňovým blokom kondičnej prípravy. Ako vlani i tentoraz ju povedie Jaroslav Markovič.

„Princíp je rovnaký ako pred minulým ročníkom. Samozrejme, zaradili sme i nejaké nové prvky,“ začína rozprávanie kouč, ktorý ma na starosti kondíciu tímu.

Toto leto budú hokejisti chodiť aj na ľad

Príprava odštartovala 6. mája a po prvom týždni, ktorý slúžil predovšetkým na rozhýbanie tela po mesačnej pauze, sa aktuálne chalani nachádzajú v trojtýždňovej fáze, kde sa zrejme zapotia najviac.

„Teraz sú záťaž i dávky najvyššie. Po tejto časti bude nasledovať relaxačný týždeň, ktorý vyplníme nejakými inými športmi – turistikou a podobne. Záverečné tri týždne budeme pracovať na výbušnosti a dynamike, ktoré sú pre hokejistu najdôležitejšie,“ načrtol plány na najbližšie obdobie Jaroslav Markovič.

Oproti minulému roku je najzásadnejšou zmenou to, že hráči budú raz do týždňa dochádzať do Krásna nad Kysucou, kde je celoročne v prevádzke ľadová plocha.