Slovenská rarita: Cudzie mláďa z Belej si adoptovala medvedica

​​​​​​​Osirelé medvedie mláďa sa týždne potulovalo lesmi Veľkej Fatry, kým si ho neosvojila cudzia matka. Ide o prvý prípad na Slovensku.

19. jún 2019 o 15:06 Andrea Dudráková

Vypustenie medvieďaťa do lesov Veľkej Fatry.(Zdroj: ARCHÍV NP VF)

VEĽKÁ FATRA.Na Slovensku sa prvýkrát podarila adopcia malého medvieďaťa náhradnou matkou – medvedicou a stalo sa tak priamo v Turci, v lesoch Veľkej Fatry.

Medvieďa sa niekoľko týždňov potulovalo opustené v okolí Belej-Dulíc. Miestni ľudia ho často videli napríklad aj na miestnom cintoríne hore na strome, na ktorý vyliezol.

Bránilo sa a hrýzlo

„Predpokladali sme, že je to len dočasná záležitosť spôsobená medveďou rujou a samica si po jej skončení mláďa opäť nájde a odvedie,“ opísal Juraj Žiak, ochranár zo Správy Národného parku Veľká Fatra. Domnienka ochranárov sa ale nepotvrdila a osirelú medvediu samičku museli odchytiť. O mieste, kde sa aktuálne malá šelma nachádza ich informovali miestni obyvatelia.

Medvieďa vykazovalo obrovskú životaschopnosť, keďže sa bránilo a hrýzlo. Ochranárov to potešilo, pretože to bola známka, že si mláďa ešte nezvyklo na ľudí.

„Aj kondícia asi sedemkilogramovej medvedičky bola prekvapivo dobrá. Dokázala prijímať pevnú potravu ako trávu, korienky a byliny, netrpelo