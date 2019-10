Jazz & Accordion days 2019 – „Flying Hands“

Do štyroch slovenských miest (Košice, Žilina, Liptovský Mikuláš, Brezno) zavíta prvý ročník putovného festivalu zameraného na jazzový akordeón. Predstavia sa na ňom výnimoční interpreti z Maďarska a akordeónový ansámbel, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Súčasťou festivalu v Košiciach bude aj odborná konferencia o digitalizácií v procese vzdelávania hudby.

29. okt 2019 o 0:00

Samuel Hošek. (zdroj: archív podujatia)

Hra na akordeón má svoje špecifiká a zákonitosti. Takisto určité predstavy. Mnoho ľudí si ho spája najmä s tangom alebo s ľudovými nápevmi. Ale akordeón je všestranný inštrument, ktorý využíva vo svojej podobe aj jazzová hudba. A práve na ňu je zamerané nové podujatie -Jazz & Accordion days 2019 – ktoré sa uskutoční v Košiciach (7. november), Žiline (8. november), Liptovskom Mikuláši (9. november) a v Brezne (7. december). Predstaví sa maďarské jazzové duo – akordeonista Zoltán Orosz a perkusionista Kornél Horváth. Umenie Zoltána Orosza obdivujú po celom svete a úspechy mal na medzinárodných festivaloch vrátane Fínska, Dánska, Singapuru, Španielska, Nórska atď. Jeho interpretácia zahŕňa diela od popredných svetových skladateľov, vrátane Richarda Galliana a Astora Piazzollu, ako aj vlastné autorské skladby. Dôraz kladie na jazzové aranžmány, improvizáciu a balkánsky charakter. Jeho rytmickým spojencom bude perkusionista Kornel Horváth, ktorý plynulo prešiel od hry na flautu k perkusiám, aby mohol šíriť jedinečnú rytmickú tradíciu zakorenenú v maďarskom idióme. Tieto rytmické štruktúry spojil s indickými, arabskými, africkými a latinskými prvkami. Obaja hudobníci dokážu témy variovať a prerobiť ich ako poctu originálu.

Vyvrcholením prvého ročníka Jazz & Accordion days 2019 bude vystúpenie vynikajúceho akordeónového ansámblu SlovakAccordion, ktorý vznikol v roku 2017. Hlavnou ideou zoskupenia bolo zoskupiť akordeónových umelcov v kombinácií s elektroakustickými nástrojmi do jedného telesa s väčším dramaturgickým rozptylom. Tvorcom a realizátorom tejto myšlienky bol nevidiaci akordeonista a trojnásobný laureát medzinárodných festivalov Vladimír Košík, ktorý je zároveň aj umeleckým riaditeľom festivalu Jazz & Accordion days 2019. Nad myšlienkou založiť festival venovaný akordeónu a jeho jazzovej interpretácii dlho uvažoval: „ Na svetovej scéne poznáme niekoľko akordeónových majstrov ako Zoltán Orosz, Richard Galliano, Crestiano Toucas, Marcin Wyrostek, Petar Marič či náš Boris Lenko. U nás si ľudia akordeón zväčša spájajú s ľudovou alebo vážnou hudbou, preto som sa rozhodol, že im priblížime tento nádherný nástroj aj v jazzovej hudbe. A z tohto dôvodu som založil Jazz & Accordion Days Festival. Ďalším z dôvodov vzniku tohto festivalu bola myšlienka podpory pre talentované deti, ktorým chceme umožniť predviesť ich hudobné zručnosti v interpretačných súťažiach pred odbornou porotou. Získajú nielen finančnú odmenu, ale aj motiváciu k ich ďalšej činnosti v podobe vystúpenia na festivale v Košiciach, Žiline a Liptovskom Mikuláši. A teší ma, že si okrem organizačných povinností budem môcť spolu s mojím orchestrom zahrať s dvomi vynikajúcimi speváckymi sólistami .“ Na koncerte bude ansámbel sprevádzať dvoch výnimočných speváckych sólistov – Lenku Lo Hrůzovú a Samuela Hošeka. Súčasťou akordeónového ansámblu bude aj svetovo uznávaný akordeónový inštrumentalista Boris Lenko.

Pre českú speváčku Lenku Lo Hrůzovú– víťazku Hlas Československa 2014 – to nebude prvý kontakt s naším akordeónovým ansámblom. „ Spolupráca so Slovak Accordion je pre mňa veľkým dobrodružstvom. Svojím netradičným nástrojovým obsadením vytvárajú neobyčajný sound. Zvukovo na mňa pôsobí akordeón veľmi príjemne. Možno je to dané tým, že funguje ako spevák. Pracuje so vzduchom veľmi podobne – akoby dýchal. Toto teleso sa pod vedením Vladka Košíka postupne formuje vo výnimočné teleso a je pre mňa veľkou cťou byť u toho. U hudby nejako zásadne neriešim do akého žánru spadá. Dôležité je pre mňa, či sa ma nejako vnútorne dotýka. Pokiaľ ide o jazz, tak v tomto prípade je to sloboda prejavu. Je v ňom veľký priestor dať kus vlastnej osobnosti a interpretačného umu.“

Aj pre talentovaného a doma aj v zahraničí oceňovaného speváka Samuela Hošekabude výzvou popasovať sa s netradičnými aranžmánmi: „ Na hudobnú spoluprácu so Slovak Accordion sa mimoriadne teším. Mám rád nevšedné hudobné spracovania a experiment. V takejto zostave som zatiaľ ešte nemal možnosť účinkovať. Spojenie akordeónov a rytmiky je unikátne nie len tu u nás, ale aj v zahraničí. Diváci sa budú môcť tešiť na pestrý repertoár zaranžovaný skladieb jazzový štandardov, skladieb Petra Lipu či zahraničných interprétov.“

Informácie:

Koncert hviezd:7. novembra, GES Club - Agentúra GES - Laca Novomeského 13, 040 01 Košice

Čas vystúpenia: 17:30 hod. -Laureáti festivalu

Gala koncert:7. novembra, GES Club - Agentúra GES - Laca Novomeského 13, 040 01 Košice

Čas vystúpenia: 19:00 hod. - Maďarský virtuózny accordionistaZoltán Orosz a perkusionista Kornél Horváth, Slovak accordion orchestra, Boris Lenko a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek

Koncert:8. novembra, Mestské Divadlo Žilina - Horný Val 3, 010 01 Žilina

Čas vystúpenia: 19:00 hod. - laureáti festivalu, SAO a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek

Koncert: 9. novembra, Dom Kultúry LM - Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Čas vystúpenia: 19:00 hod - laureáti festivalu,SAO a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek

Koncert:7. decembra, Bombura Club - Námestie M. R. Štefánika 16, 977 01 Brezno

Čas vystúpenia: 19:00 hod. -Slovak Accordion Orchestra a hostia Lenka Lo Hrůzová a Samuel Hošek

Konferencia a sprievodný program

Súčasťou festivalu bude aj odborná konferencia, ktorej ústrednou témou bude „Digitalizácia a inovatívne prostriedky vo vzdelávaní hudobných umelcov“. Uskutoční sa 6. novembra v košickom Ges Clube od 17:30. Konferencia bude prebiehať formou interaktívnych prednášok renomovaných lektorov:Andrea Ivaničová (Channel Marketing and Event Manager, ESET s.r.o.), Ing. Augustín Novák (riaditeľ obchodu a marketingu pre Slovensko, ESET s.r.o.), Ing. Štefan Azari (obchodný riaditeľ webex.digital s.r.o.), Mgr.art. Noémi Ráczová (vedúca odboru digitálna maľba - koncept art – škola umeleckého priemyslu Košice a ambasádorka SR Európskeho týždňa odborných zručností pri Európskej komisii pre rok 2019), Vladimír Košík, DiS.art. (autor inovatívneho digitálneho produktu a predseda Slovak Accordion o.z.). Na konferencii bude predstavený unikátny digitálny produkt slúžiaci ako pomôcka pre zvýšenie kvality vzdelávania hudby na školách.

K sprievodnému programu bude patriť aj workshop zameraný na akordeónovú interpretáciu a taktiež sprístupnená prvá expozícia historických akordeónov a predchodcu akordeónu – bandoneon.

Informácie: 6. novembra, GES Club - Agentúra GES - Laca Novomeského 13, 040 01 Košice

Čas vystúpenia: 17:30 hod. - Odborná konferencia o digitalizácií.

Predpredaj vstupeniek: https://www.ticketportal.sk/event/Jazz-Accordion-Days-Festival-2019

Video:

Zoltán Orosz & Kornél Horváth - Balkan Tune -https://www.youtube.com/watch?v=i0rBChRmb3I

Samuel Hošek Jazz Band -https://www.youtube.com/watch?v=1Ss0xXKjhxw

Slovak Accordion Orchestra / Peter Lipa :https://www.youtube.com/watch?v=ZYyTi6wNUqM

Ešte viac info: https://www.slovakaccordion.com/festival