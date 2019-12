Ochranár: Medveďom sa posúva hranica plachosti a tolerancie na ľudí

Rozprávali sme sa s Jurajom Žiakom, ochranárom z Národného parku Veľká Fatra.

24. nov 2019 o 7:21 Andrea Knapková

Ako je to s počtami medveďov na Slovensku?

Podľa výskumov Technickej univerzity vo Zvolene žije na Slovensku 1256 medveďov. Populácia tejto šelmy je momentálne na vrchole v rámci celej krajiny.

A má to nejaký vplyv na prírodu a človeka?

Častejšie sa stretávame s medveďmi, ktoré majú posunutú hranicu plachosti voči človeku. Neznamená to však, že by naňho boli agresívne alebo ho chceli napadnúť. Práve naopak, tým že sú zvyknuté na prítomnosť človeka, do konfliktu s ním sa dostanú menej krát často, ako tie plaché, ktoré pri vyrušení cyklistom, drevorubačom, poľovníkom môžu reagovať aj agresívne.

Aj v Turci sme mali mnohé prípady, kedy medveď chodil do dediny buď na ovocné stromy alebo gazdom skántril ovce. Čo ho láka z hory dole?

Takáto zmena správania u medveďov vznikala postupne niekoľko desaťročí, ako sa u nás rozmáhalo pestovanie kukurice. Sú lákané do poľnohospodárskej krajiny, do kukuričných polí, lebo je to ľahký a výdatný zdroj potravy. Koncom júna, kedy kukurica dozrieva do tzv. mliečnej zrelosti, sa veľká časť populácie medveďov stiahne do polí a zotrvajú tam až kým sa nepokosia. Potom sa začnú presúvať naspäť do lesa okolo dedín, kde na stromoch nájdu zrelé ovocie. Takto si zvykajú na človeka a posúva sa im hranica plachosti.

V akých prípadoch treba takéhoto medveďa odstrániť?

Keď sa mu hranica plachosti a tolerancie na ľudí posunie až do takej miery, že vyhľadáva prítomnosti ľudí a urbánne prostredie. Vtedy už hovoríme o synantrópnom jedincovi, ktorý musí byť odstránený z populácie. Tento nepriaznivý návyk môže neskôr prenášať aj na svoje potomstvo. Našim cieľom je udržiavať populáciu plachú a životaschopnú.

A neschádzajú dole aj preto, že im chodíme do lesa vyjedať potravu ako čučoriedky a huby?

Síce si to myslí mnoho ľudí, ale ide o fámu. Potravy v našich lesoch je dosť na uživenie terajšej populácie. Je to jednoducho nepriaznivý návyk, za ktorý sme zodpovedný zmenou poľnohospodárskej krajiny. Medvede do kotliny schádzajú preto, lebo tu majú ľahko dostupný zdroj potravy. Kukuričné pole im poskytuje aj vhodný úkryt a ak majú blízko tiež zdroj vody, nepotrebujú sa z polí na určité obdobie vôbec presúvať. Typická je tým Trusalová, okolie Ratkova či Nolčova. V jednom poli môže byť aj 30 medveďov, čo vytvára dojem premnoženia. Pri dostatku potravy nepanuje v ich správaní teritorialita a dokážu sa tolerovať na veľmi malej ploche. Treba si uvedomiť, že oni sú dole stiahnuté z veľkého okolia. Keby ste v tom období prišli hore na hrebeň, tak tam nenájdete takmer žiadneho medveďa, lebo všetky sú dole.

Čo hovoríte na to, že ľudia sa chodia do lesa prechádzať aj so psom, ktorý k nim potom privedie medveďa?

Mať psa voľne pusteného v lese bez vôdzky zakazuje lesný zákon a tiež návštevný poriadok všetkých národných parkov na Slovensku. Takéto