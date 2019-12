Lucia Hrivnák Klocová už nepotrebuje nikomu nič dokazovať

Najúspešnejšia bežkyňa v ére samostatnosti povedala, kedy sa na pretekárskej trati najviac nudila.

26. dec 2019 o 11:50 Roman Brezniak

Počas bohatej kariéry ste absolvovali množstvo pretekov. Pamätáte si ešte na prvé?

Na Turčianskych hrách som bežala ako šiestačka či siedmačka osemstovku s klasickou nováčikovskou taktikou, začni naplno a v závere zrýchli. Samozrejme, na konci mi došli sily a skončila som druhá. Už vtedy za mnou prišiel tréner Milan Nemček s tým, či nechcem robiť atletiku. Síce som mu sľúbila, že prídem na tréning, no zostalo len pri sľuboch. O rok, keď som Turčianske hry s prehľadom vyhrala, ma už prehovoril. Lepšie povedané môjho ocina (smiech).

Skúšali ste okrem atletiky aj iné športy?

Doma v Košťanoch sme ako deti robili úplne všetko a pohybu sme mali každý deň až-až. Mala som však strýka, tuším z druhého kolena, ktorý trénoval hádzanú a tá ma celkom chytila. Behať som behala najrýchlejšie zo všetkých, len trafiť do tej pre mňa malej brány bol problém. Tak ma radšej do nej postavili, ale za každý inkasovaný gól boli nejaké kliky. Keď sa to už začalo zvrhávať na kulturistiku, pretože klikov bolo požehnane, tak si hovorím, že atletika bude lepšie riešenie.

Keď sme pri spomínaní, aký bol váš prvý atletický tréning?

Tréner mi kázal vyzuť sa do bosa a krúžila som po tráve poza futbalové brány. Keď ma po štvrtom´ koliečku´ začalo pichať v boku, tak sa trénera pýtam, koľko ešte. On mi odpovedal: – Behaj, ja ťa zastavím. – Naozaj ma zastavil, ale až po hodine. Doma som potom plakala, že tam už nikdy nepôjdem.

Ale nevzdali ste to...

Tréningy boli dosť monotónne a začali sme hľadať možnosti, ako sa z tréningu uliať. S babami sme išli radšej niekde do mesta, a keď po nás mali prísť rodičia, tak sme si dali rýchle ´koliečko´ na zadýchanie, aby videli, aký bol tréning náročný.

Ako dlho sa to dalo takto maskovať?

Dlho nie a keď nám na to prišli, tak bolo dosť horúco. V tom čase ma atletika vôbec nebavila. Tréner však poznal Riša Demetera, ktorý mal výborné vzťahy s Pavlom Sloukom a ten sa ma, našťastie, ujal.

Hneď ste si s Pavlom Sloukom padli do oka?

Vtedy sa behom prakticky nevenoval, mal v skupine skokanov do výšky a diaľky. Pozrel si moje osobné rekordy, porozprávali sme sa a nakoniec povedal, že to skúsi. Jeho tréningy boli úplne iné, na aké som bola zvyknutá.

Dosť so mnou komunikoval, pýtal sa ma, ako sa cítim, niekedy mi dával na výber, akú formu tréningu zvolíme. Mala som pocit, že aj jaj mám k tréningom čo povedať, že mu na mne záleží, a takto medzi nami vybudoval dôveru. Čím dlhšie ma poznal, tým lepšie vedel, čo na mňa platí.

Čo si na ňom ako na trénerovi najviac ceníte?

Je toho veľa. Výborný bol však v tom, ako vedel veci správne nastaviť. Niekedy prišiel ráno s tým, že toto dnes odrobíme. Ja vravím, toto nedám, necítim sa na to. On všetko prerobil tak, že konečný efekt bol presne rovnaký, aký by sme dosiahli s prvou verziou tréningu, len tá prepracovaná bola urobená tak, aby ju moja hlava lepšie prijala.

Vrcholoví športovci často skúšajú vysokohorské sústredenia. Vám pomáhali?

Raz sme boli v Tatrách, raz v Afrike. Tam mi to v rámci tréningu behalo takmer zadarmo, no v sezóne som sa nikam neposunula. Drvivej väčšine športovcov vysokohorské sústredenia pomáhajú, no ja zrejme patrím medzi malé percento, ktoré s tým nemá dobrú skúsenosť.

Športovú kariéru ste mali úžasnú a takisto veľmi dlhú. Čo vás poháňalo dopredu?

Asi som mala šťastie, že v pravej chvíli prišiel vždy správny impulz. Či nový sparingpartner, či zásadné výkonnostné zlepšenie, alebo fáza, keď som mala pocit, že tréningy idú ako po masle.

Pamätné bolo vaše vystúpenie na letnej olympiáde v Londýne , kde ste prvýkrát v kariére na vrcholnom podujatí vyskúšali tisícpäťstovku. Bol z toho fantastický slovenský rekord, okorenený finálovou účasťou. Ako sa rodilo rozhodnutie presedlať na dlhšiu trať?

Tesne mi unikali osemstovkárske finále na veľkých podujatiach, pričom forma bola výborná a behala som na hranici osobného maxima. Definitívny zlom nastal v roku 2010, keď som na ME na osemstovke asi o pol centimetra zaostala za bronzom.

Mala som pocit, že v poslednej stovke už neviem zrýchliť a získať potrebné desatiny. Prišli aj nejaké zdravotné ťažkosti, a tak som si chcela dať pauzu. Vtedy ma prehovorili, nech ešte vydržím do olympiády a nech skúsim tisícpäťstovku. Na začiatku som si ani nevedela predstaviť, že miesto dvoch ´koliečok´ budem v takmer rovnakom tempe bežať skoro štyri.

Na mítingu v Dubnici som však bez konkurencie a vo veternom počasí zabehla 4:08,87 min, čo bol slovenský rekord.

Navyše, tréner mi hovoril, že aj tak ma v tréningu nebavia behať šesťdesiatky s tristovkami a že teraz sa môžeme bavkať s päťstovkami a nemusíme ich behať za 43 sekúnd, stačí za 51. No nenechajte sa nahovoriť, keď vám to takto pekne podá (smiech).

Na pretekoch ste tak miesto dvoch minút museli na dráhe stráviť štyri. Je to pre atléta veľká zmena?

Prvé dve kolá som sa celkom nudila. Rozmýšľala som, čo bolo na raňajky, čo budem robiť cez víkend (smiech). Podstatné ale bolo, že s pribúdajúcimi tisícpäťstovkami som sa na tejto trati cítila čoraz lepšie, takticky i fyzicky.

Keby vám niekto povedal, že v Londýne zabehnete skvelých 4:02,99 min, čo by ste mu povedali?

Verila som si na nejakých 4:05, ale 4:02,99 zo semifinále bola veľká paráda. V ten deň som sa však už na rozcvičke cítila veľmi dobre a všetko do seba správne zapadlo i počas behu.

Po olympiáde prišlo prvé tehotenstvo a po narodení syna Adamka pomerne rýchly návrat na dráhu. Je ťažké vrátiť sa po materskej späť?

Začala som trénovať asi tri mesiace po pôrode. Sila mi zostala, takže v posilňovni to bolo úplne rovnaké ako pred pôrodom. Pri behoch som sa však približne pol roka poriadne trápila a už som bola takmer rozhodnutá, že to zabalím. Nakoniec sa nám to ale podarilo zlomiť.

Navyše, Adamko bol fantastický. Všetko zjedol, s ničím nemal problém, keď sme ho zobrali na tréning, tak poslúchal, prebavil sa, zvládal to lepšie ako my. Timejka bola presný opak, ak by som mala prvú ju, tak sa na sto percent späť nevrátim.



Kedy ste sa definitíve rozhodli, že ukončíte aktívnu kariéru?

Krivdu som cítila po olympiáde v Riu. Nemala som síce na 1500 metrov splnený limit, no chýbalo mi pár desatín. Náš zväz preto požiadal o dodatočnú nomináciu, ale neuspel. Keď som potom na štartovej listine tisícpäťstovky videla, že tam pustili dve Talianky, ktoré mali o tri sekundy horší čas, tak ma to dosť nehnevalo. To bol asi taký prvý impulz.

V tom čase začali v štartovom poli pribúdať silné Afričanky, tiež baby, ktoré mali chalanské črty a v podstate sa im nedalo konkurovať. Hovorím si – máš 32 rokov, slušnú kariéru za sebou, nepotrebuješ si nič dokazovať, navyše Adamko tiež potrebuje sestričku. Timejka sa nám zadarila na prvý šup a bolo prakticky rozhodnuté.

Chcete po konci kariéry okúsiť aj iné športy?

U nás doma to máme rozdelené tak, že ja som sa musela naplno venovať atletike, takže všetky ostatné športy ovláda manžel a ak ma niečo dokáže naučiť, dám vedieť... Teraz vážnejšie. Rodičia ma odmalička viedli k pohybu, otec bol hokejista, mama sa venovala atletike a v takejto rodine sa na vás vždy niečo nalepí, takže bez pohybu určite nezostanem.

Existuje nejaký šport, ktorý vyslovene nemáte rada?

Keď sme na základnej škole mali lyžiarsky a konečne ma naučili ako tak lyžovať, počas posledného dňa kurzu do mňa narazila nejaká pani. Tak som si pri páde narazila kostrč, že ma potom trápila počas celej kariéry. Odvtedy je mojím najobľúbenejším zimným športom horúci čaj.

Aktuálne odovzdávate skúsenosti najmenším adeptom atletiky. Bude z vás trénerka?

Toto rozhodnutie ešte vo mne úplne nedozrelo. Deti sú ale veľmi vďačné, spätná väzba od nich je úžasná a najmä úprimná, takže sa medzi nimi cítim výborne. Čo bude ďalej, ukáže čas.