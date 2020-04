Lekár z martinskej nemocnice: S koronavírusom sa zrejme budeme musieť naučiť žiť

Čo presne urobí vírus s našimi pľúcami?

26. apr 2020 o 9:20 Andrea Knapková

S Ivanom Kocanom, vedúcim odboru liečebnopreventívnej starostlivosti a zástupcom prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice Martin sme sa rozprávali nielen o tom, čo presne koronavírus urobí s našimi pľúcami, ale aj o zaškoľovaní zdravotníkov pre prípad nárastu chorých.

Sledovali ste vývoj situácie s koronavírusom už keď sa objavil v čínskom meste Wu-chan?

Keď sa vírus objavil v Číne, tak sa to vnímalo ako lokálna epidémia a nikto nečakal, že to prerastie do celosvetovej pandémie. Situáciu sme začali pozornejšie sledovať koncom januára.

Vo februári už boli známe prvé prípady v Európe a vtedy sme veľmi spozorneli, či sa vírus nemôže dostať až k nám na Slovensko. Preto sme začali s prípravou na možnú pandémiu v našej martinskej nemocnici podľa odporúčaní európskych odborníkov.

Nemali ste obavy, ako sa na pandémiu pripraví Slovensko a najmä jeho zdravotníctvo?

Obavy sme mali a snažili sme sa preto pripraviť, lebo pokiaľ by sa neprijali prísne opatrenia, vírus by sa voľne šíril.

Nebezpečenstvo koronavírusu spočíva v tom, že dochádza ku kolapsu systému zdravotnej starostlivosti. Teda nielenže by sme nemali kapacity na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre chorých na Covid-19, ale ani pre ostatných pacientov s inými diagnózami, ktorí vyžadujú akútne ošetrenie v nemocnici.

V martinskej nemocnici je zatiaľ vyčlenených 109 lôžok pre pacientov s ochorením Covid-19. Je to dostatočný počet? Bude sa toto číslo operatívne navyšovať?