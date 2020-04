Všestranná dezinfekcia, ktorá je najprijateľnejšia pre ľudskú pokožku, účinkuje do 60 sekúnd

V súčasnej zložitej situácii sa snažíme dodržiavať hygienu čo možno najviac, avšak alkoholové dezinfekcie spôsobujú popraskanie pokožky a nepomáha už ani časté krémovanie.

30. apr 2020 o 11:12

Na našom trhu sa našťastie objavil slovenský produkt OXYCHLORINE od spoločnosti ILLE, ktorý neobsahuje alkohol a má rýchly dezinfekčný účinok. Výhodou tohto výrobku je, že má všestranné využite a podľa noriem EÚ ide o jednu z najbezpečnejších dezinfekcií. Tento kvalitný slovenský produkt je určený aj pre zahraničný trh.

Prečo je vhodné používať ILLE OXYCHLORINE ?

RÝCHLY A SILNÝ ÚČINOK do 60 sekúnd – odstraňuje až 99,99% baktérií, špeciálne vírusy, huby, kvasinky a plesne

– odstraňuje až 99,99% baktérií, špeciálne vírusy, huby, kvasinky a plesne KVALITNÁ A CENOVO VÝHODNÁ DEZINFEKCIA – ešte aj pri riedení 1:2 s vodou pre bežné použite v domácnosti dosiahnete stále účinnosť zničenia väčšiny baktérií už do 60 sekúnd.

– ešte aj pri riedení 1:2 s vodou pre bežné použite v domácnosti dosiahnete stále účinnosť zničenia väčšiny baktérií už do 60 sekúnd. BEZ ALKOHOLU – vďaka tomu, že ILLE OXYCHLORINE je bezalkoholový, aj pri každodennej častej dezinfekcii rúk nie je pokožka rúk podráždená a vysušená.

– vďaka tomu, že ILLE OXYCHLORINE je bezalkoholový, aj pri každodennej častej dezinfekcii rúk nie je pokožka rúk podráždená a vysušená. NAJBEZPEČNEJŠIA DEZINFEKCIA – podľa prísnych noriem EÚ a klasifikácie zmesí zmes obsiahnutá v tomto výrobku nie je toxická a nie je klasifikovaná ako nebezpečná na rozdiel od mnohých iných dezinfekcií. Napríklad, ak sú pri použití zasiahnuté oči, stačí ich vypláchnuť vodou. Nie je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Výrobok sa dokonca používa aj ako dezinfekcia vodovodných systémov a plaveckých bazénov.

– podľa prísnych noriem EÚ a klasifikácie zmesí zmes obsiahnutá v tomto výrobku nie je toxická a nie je klasifikovaná ako nebezpečná na rozdiel od mnohých iných dezinfekcií. Napríklad, ak sú pri použití zasiahnuté oči, stačí ich vypláchnuť vodou. Nie je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Výrobok sa dokonca používa aj ako dezinfekcia vodovodných systémov a plaveckých bazénov. ILLE OXYCHLORINE je neutrálny roztok s hodnotou pH 7,5. Na stupnici kyslosti a zásaditosti sa za neutrálne roztoky najprijateľnejšie pre ľudský organizmus považujú roztoky s pH hodnotami 6,8-8,5. Napríklad SAVO obsahuje chlórnan sodný, čo je žieravina s pH 13.

je neutrálny roztok s hodnotou pH 7,5. Na stupnici kyslosti a zásaditosti sa za neutrálne roztoky najprijateľnejšie pre ľudský organizmus považujú roztoky s pH hodnotami 6,8-8,5. Napríklad SAVO obsahuje chlórnan sodný, čo je žieravina s pH 13. BEZ ZÁPACHU – pri dezinfekcii povrchov nezostáva v miestnosti žiadny zápach. Výrobok bol pôvodne vyrábaný ako náhrada za chlór, nakoľko v rámci predpisov EÚ by mal byť chlór zakázanou látkou.

– pri dezinfekcii povrchov nezostáva v miestnosti žiadny zápach. Výrobok bol pôvodne vyrábaný ako náhrada za chlór, nakoľko v rámci predpisov EÚ by mal byť chlór zakázanou látkou. NEZANECHÁVA ŠKVRNY – roztok nezanecháva žiadne škvrny pri dezinfekcii bežných povrchov v domácnosti, na rozdiel od niektorých rôznych lacných dezinfekcií, ktoré sú založené na báze chlóru a zanechávajú biele fľaky.

– roztok nezanecháva žiadne škvrny pri dezinfekcii bežných povrchov v domácnosti, na rozdiel od niektorých rôznych lacných dezinfekcií, ktoré sú založené na báze chlóru a zanechávajú biele fľaky. PRÍRODNÝ DEZINFEKTANT – základnou zložkou u ILLE OXYCHLORINE je kyselina chlórna, ktorú si dokonca dokáže prirodzene vytvoriť aj ľudský organizmus. Keď v ľudskom tele vznikne problém s premnožením škodlivých baktérií a naštartuje sa imunitný systém, ako prvé začnú biele krvinky produkovať práve kyselinu chlórnu. A v tom je zásadný rozdiel oproti iným dezinfekciám ako napríklad SAVO, ktorého účinnou látkou je chlórnan sodný, ktorý je naopak nebezpečnou a jedovatou látkou pre ľudské telo a pokožku. Okrem toho baktericídna účinnosť kyseliny chlórnej je až päťnásobne vyššia oproti chlórnanu sodnému.

Kde možno roztok ILLE OXYCHLORINE aplikovať?

NAJVŠESTRANNEJŠIA DEZINFEKCIA – roztok je vhodný na dezinfekciu rôznych povrchov v domácnosti – podlahy, koberce, sedačky, nábytok, sanita, keramika, kuchyňa, koža, drevo, kov, čalúnený nábytok. Výhodou výrobku je aj to, že ne citlivých materiáloch nespôsobuje koróziu.

– roztok je vhodný na dezinfekciu rôznych povrchov v domácnosti – podlahy, koberce, sedačky, nábytok, sanita, keramika, kuchyňa, koža, drevo, kov, čalúnený nábytok. Výhodou výrobku je aj to, že ne citlivých materiáloch nespôsobuje koróziu. DEZINFEKCIA TEXTÍLIÍ – tento produkt je obzvlášť vhodný na dezinfekciu textílií, keďže na rozdiel od iných produktov ako jeden z mála je účinný voči baktérii Legionella.

Tip na použitie: Keď prídeme domov, ihneď s rozprašovačom nastriekame na topánky, oblečenie, rúško a ruky. Pri praní, keď vložíme znečistené oblečenie do práčky, pridáme približne pol deci dezinfekcie do práčky. Prípravok má vynikajúce účinky ako dezinfektant textílií, avšak netreba si ho zamieňať za prací prach na farebný textil. Pri namočení textílií do prípravku môže mať jemný bieliaci účinok, avšak aj neriedený pri bežnom rozprašovaní by nikdy nemal spôsobovať škvrny na textíliách. Pri textíliách nie je potrebná okamžitá účinnosť do 60 sekúnd, prípravok možno teda bez problémov riediť v oveľa väčšom pomere. Čím slabší roztok, tým sa predlžuje doba účinnosti dezinfekcie.

DEZINFEKCIA POVRCHOV V NEMOCNIČNÝCH ZARIADENIACH - vysoká fungicídna účinnosť je preukázaná aj pri dezinfekcii povrchov v nemocničných zariadeniach najmä proti rozličným druhom plesní a kvasinkovým hubám, ktoré sú často detekované pri nemocničných infekciách. Už pri 10% roztoku bola zaznamenaná vysoká účinnosť voči baktériám Candida albicans, Candida tropicallis, Candida parapsisolis, Candida globrata, Candida Krusei, Candida lusitaniaea, Trichisporon spp. a plesniam Aspegillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger.

(zdroj: www.vitanella.sk)



KONTAKT

www.vitanella.sk

facebook/vitanella

tel. +421 918 785 620, +421 915 572 350

e-mail: info@vitanella.sk