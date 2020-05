Mišo Beran sa dostal Pálffymu pod kožu

Nezabudnuteľná tridsaťtrojka .

12. máj 2020 o 12:58 Roman Brezniak

Bol takmer pri všetkom podstatnom, čo sa v ére samostatnosti udialo v martinskom hokeji. Hovoríme o Michalovi Beranovi, ktorý znechutil hokej Žigmundovi Pálffymu, pamätá si barážovú drámu s Bardejovom i nepríjemný obrat v sérii proti Trenčínu.

Martinskí fanúšikovia veľmi radi spomínajú na legendárnu útočnú trojicu Török – Beran – Zlocha. Čo ste si po hokejovej stránke najviac cenili na svojich parťákoch?

Jaro Török bol fantastický bojovník s veľkým hokejovým srdcom. Vždy išiel do všetkého na sto percent a to nielen v zápasoch, ale aj v príprave na ne. Stále si svoju latku posúval vyššie a vyššie. Veľmi si vážil fanúšikov, a keď strelil nejaký dôležitý gól, vedel si to s nimi poriadne užiť. Bol hráčom, na ktorého sa ľudia chodili radi pozerať.

Čo Ján Zlocha?

Výborný korčuliar s dobrou technikou, hokejovým prehľadom i kvalitnou fyzickou pripravenosťou. Vedel pomôcť vzadu a takisto fantasticky podporiť útok, skrátka komplexný hokejista. Vždy, keď sme boli spolu na ľade, tak som vedel, že sa na neho môžem spoľahnúť.

Aby sme to mali komplet, povedzte niečo i na adresu Michala Berana?

Celkom solídny hráčik (smiech). Hrali sme spolu pomerne dlho, klapalo nám to aj mimo ihriska, a tak sme vedeli o sebe takmer všetko. Naučil som sa dobre čítať, čo sa chalani chystajú na ľade spraviť a oni vedeli, že im to tam hodím. Postupne sme prišli na to, že keď si vzájomne pomôžeme, vhodne sa doplníme, budeme silnejší a pre súperov nebezpečnejší.

Obidvaja vaši kamaráti z legendárnej lajny si už splnili povinnosť a ich synovia nastúpili v drese Martina. Kedy sa im v tomto smere vyrovnáte?