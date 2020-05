Záhradné kosačky roku 2020

Kosenie bez práce? Dnes už je možné všetko...my vám poradíme www.technik.sk

19. máj 2020 o 20:31 Komerčný článok

Žiadny nepríjemný zápach benzínu, žiadne obmedzenia dĺžkou kábla ani obavy, že kábel pri kosení preseknete. Bežný trávnik s nimi hravo zvládnete. Rovnako i svah a nerovnosti v záhrade bez vynaloženia väčšej námahy. Len plný pôžitok z kosenia v menších až stredných záhradách. To sú kosačky roku 2020.

Technik má kosačku pre každého

Ponuka kosačiek na trhu je široká - od rôznych elektrických modelov, cez aku kosačky až po robotické zariadenia, ktoré vás úplne nahradia. V jednotlivých kategóriách sa modely líšia celým radom parametrov. Aby ste sa v zmesi čísel a hodnôt dokázali lepšie zorientovať, predajca profesionálneho náradia a záhradnej techniky Technik www.technik.sk vám predstavuje kosačky roku 2020, ktoré spĺňajú všetky požiadavky: Vysoký výkon, malá hmotnosť a kosenie bez vynaloženia veľkej námahy. S nimi už žiadneho majstra vo svojej záhrade viac potrebovať nebudete.

Pokosí váš trávnik, zatiaľ čo vy relaxujete

Robotická kosačka Honda Miimo je na prvý pohľad malé zariadenie, ktoré vás prekvapí svojím výkonom, úsporou a inteligenciou. Pokosí vám trávnik, sama si nájde cestu a vždy po sebe zanechá perfektný strih. Ako to dokáže? Odpoveď je jednoduchá. Honda Miimo si totiž sama zmapuje trávnik, zapamätá si tvar vašej záhrady a podľa aktuálnej situácie rozvrhne i optimálny spôsob kosenia. Seká všade, kde je treba a nejazdí tam, kde nemá. Váš trávnik poseká ako bude chcieť, kedy budete chcieť a za aký čas budete chcieť.

Bojíte sa nerovností vo vašej záhrade? Niet dôvodu. Honda Miimo si neustále udržuje priamy smer jazdy aj vo svahu, takže je trávnik vždy pokosený rovnomerne. Silná, no zároveň citlivá a ohľaduplná. Už pri ľahkom dotyku s osobou alebo vašim domácim zvieratkom sa okamžite zastaví. A ak jej do cesty príde konár, tak zacúva a predmet obíde. Poradí si i s neželanými kameňmi. Po takomto strete sa nôž iba ohne, nikdy sa nezlomí a vy sa tak nemusíte obávať nebezpečných črepín v trávniku.

Seká, mulčuje a popri tom všetkom spotrebuje len malé množstvo elektrickej energie. Nedymí a ani nevypúšťa exhaláty. Jednoducho dobrá nielen pre vás ale i životné prostredie. Silná napájacia batéria vám zaručí jej niekoľkohodinovú nepretržitú prácu. V prípade, že bude potrebné, sama sa dobije a vráti sa opäť k svojej práci.

Robotická kosačka Honda Miimo vás jednoducho nepotrebuje pri sebe. Dovolí vám, aby ste tento čas využili pre seba a svoju rodinu.

(zdroj: )

Jednoduché ovládanie pomocou mobilnej aplikácie

Robotická kosačka Bosch Indego 350 bude vaším druhým ja na záhrade. Vďaka inteligentnej technológii budete mať krásny, rýchlo a ľahko posekaný trávnik z domu, autobusu, na dovolenke alebo kdekoľvek sa nachádzate.

Ľahké ovládanie, diaľkové ovládanie štartu, prerušenie kosenia, či nastavovanie a úprava rozvrhu kosenia? Pre Bosch Indego 350 nie je nič problém. Vďaka systému spozná tvar trávnika, odporučí plán vhodný veľkosti trávnika a vypočíta najefektívnejšiu cestu kosenia. Nezabúda ani na vzhľad. Prostredníctvom stratégie paralelných riadkov zabezpečí zmenu smeru pri každom kosení tak, aby sa zabránilo zľahnutiu trávnika. Trasu kosenia si popri tom všetkom uloží do pamäti a vy môžete pokosenú časť trávnika už používať, zatiaľ čo Bosch Indego 350 dokončí jej zvyšnú časť. Prekážky na tráve? Skupina snímačov ich odhalí, zabezpečí ich obchádzanie a potom sa vráti na vypočítanú trasu. Na ešte vyšší stupeň bezpečnosti je vybavená funkciou rýchleho zastavenia žacích nožov. Jednoduchá obsluha, intuitívne programovanie, minimálna spotreba, nižšia spotreba, menšie znečistenie vzduchu. Robotnická kosačka Bosch Indego 350 urobí za vás celú prácu, vrátane sekania, mulčovania i dobíjania. Na jedno nabitie vydrží fungovať počas 30 minút a po dokončení kosenia alebo pred úplným vybitím sa sama vráti do nabíjacej stanice.

(zdroj: )

Tiché kosenie s vynikajúcim sekacím výkonom

Akumulátorová kosačka Advanced Rotak 36-750 vás prekvapí ľahkou váhou, tichým kosením a vysokým výkonom. Efektívne zbiera opadané lístie, poseká ho do koša na trávu, perfektne pokosený trávnik až po okraj i na menej prístupným miestach. Motor je riadený úsporným systémom a reguluje využitie energie. Advanced Rotak 36-750 znamená ľahšie kosenie s maximálnou kontrolou, jednoduché manévrovanie s kosačkou a rýchlu prácu bez bolesti chrbta. Teleskopickú rukoväť možno jednoducho zostaviť a upraviť na požadovanú výšku, aby pomáhala udržiavať správny postoj a znížila svalové napätie v chrbte a viacpolohové spúšťacie tlačidlá umožňujú zas maximálny komfort. Nebudete sa trápiť problémami so štartovaním, výmenou oleja či filtru. A neprekvapí vás už ani prázdny kanister. Kosačku Advanced Rotak 36-750 v takomto prípade totiž iba pripojíte k nabíjačke zapojenej do zásuvky a v priebehu niekoľkých minút s ňou môžete začať pracovať v záhrade. S Advanced Rotak 36-750 už nikoho iného potrebovať nebudete. Pri plnom pohodlí budete mať vo svojej záhrade zabezpečený výkon nielen bez hluku, ale i námahy.

(zdroj: )



Technik Žilina – Kamenná 11, 0918 325 200, 041 5624 559, zilina@technik.sk

Technik Martin – Jesenského 18, 0908 929 682, 043 4444 442, zahrada@technik.sk

Technik Ružomberok – Bystrická cesta 5197, 0915 855 010, 044 4353 436, ruzomberok@technik.sk

Technik Poprad – Teplická 4, 0915 571 406, 052 7723 263, poprad@technik.sk



www.technik.sk