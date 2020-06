Dobrý a príjemný človek, spomínajú na učiteľa z Vrútok

Z chodby sa ozýval strašný krik a hluk, opísala útok žiačka.

VRÚTKY.Obeťou tragédie na Spojenej škole vo Vrútkach, kde vyčíňal 22-ročný Martinčan Ivan, sa stal Jaroslav Budz, zástupca riaditeľky školy, ktorý sa snažil vlastným telom zabrániť vstupu do budovy.

Svedkom incidentu bola aj siedmačka Viktória, ktorá v tom čase bola v školskom kabinete na doučovaní s jednou pedagogičkou.

Krik a hluk

„Počula som, ako sa niekto dobíja do školy a zakrátko kopanie do skla. Potom sa z chodby ozýval strašný krik a hluk. Veľmi som sa bála a plakala som, lebo sme nevedeli čo sa deje. Potom nám prišli povedať, že máme zo školy rýchlo odísť,“ povedala žiačka.

Na pedagóga a zástupcu riaditeľky školy JaroslavaBudzamajú jeho žiaci len tie najlepšie spomienky.

„Je to hrozná tragédia a je mi to veľmi ľúto. Pán učiteľ nám často zastupoval nejaké hodiny, bol dobrý, milý, všetkým vždy pomohol, keď potrebovali, stretávali sme ho na chodbách a zakaždým sa s nami priateľsky porozprával, hoci učil najmä gymnazistov,“ vyslovil sa siedmak Andrej.

Ôsmačku Sofiu učil Jaroslav Budz minulý rok chémiu.

„Tomuto predmetu som príliš nerozumela, ale on mi vždy všetko pokojne vysvetlil. Som smutná, že musel umrieť, aj som si poplakala. Bol zábavný, vôbec nebol prísny, jednoducho super človek. Keďže chodím na druhý stupeň, tak som nebola v škole, keď vyčíňal útočník, ale mala som veľký strach o kamarátov,“ zareagovala školáčka.

Priateľský človek

Zranenú učiteľku aj nebohého zástupcu veľmi dobre poznala Mária Alaxová, ktorá predáva v potravinách hneď oproti škole. Sama má dcéru, ktorá tam študuje.

„PánBudz bol náš dennodenný zákazník. Každé ráno si k nám chodil kúpiť noviny, cigarety a občas cukríky tic-tac. Bol to dobrý a príjemný človek, ktorý mal rád svojich žiakov. Vždy sme prehodili pár slov. Neviem sa spamätať z toho čo sa stalo,“ krútila hlavou mladá mamina.

Doplnila, že šťastím bolo, že svoju dcéru nedala v ten osudný deň do školy, keďže bola trochu prechorená.

„Asi ma niečo osvietilo, že som moju Katku nechala doma. Nechcem si predstaviť, akú traumu by mala z tých príšerných udalostí aj ona. Niekoľko rodičov, ktorí si prišli po incidente pre svoje deti, sa stavilo u nás v potravinách a všetci boli zdesení. Jedno dievčatko sa tu rozplakalo a nevedelo pochopiť, že prečo sa to muselo stať práve u nich v škole. Tú krvavú scénu nevedela vymazať zo svojej hlavičky. Je to obrovská tragédia,“ dodala Mária Alaxová.

