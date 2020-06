Spolužiak útočníka z Vrútok: Z Ivana sa stal uzavretý a tichý chlapec

Mužovi, ktorý vyčíňal na vrútockej škole, sa v detstve posmievali pre vzhľad.

11. jún 2020 o 19:00 Andrea Knapková

VRÚTKY. Nikto si nevie vysvetliť, prečo sa 22-ročný Martinčan Ivan odhodlal k strašnému činu a rozhodol sa vyčíňať vo svojej niekdajšej základnej škole. Pochopiť to nedokážu ani ľudia, ktorí tohto muža poznali.

„Bol to môj spolužiak a ja si naňho spomínam ako na zábavného a normálneho chalana. Neviem o tom, že by mal nejaké problémy alebo ťažké srdce na školu. Nejaké menšie bitky tam boli, to áno, ale naozaj neviem, prečo takto konal,“ povedal nám Jozef Gábor.

Aj jeho ďalší spolužiak Vrútočan Andrej je zo štvrtkových udalostí poriadne v šoku.

„Na základnej škole sme boli dobrí kamaráti. Najmä v družine sme sa spolu často hrávali. Bol veselý, nekonfliktný chlapec, ale je pravda, že ostatní sa mu často posmievali pre jeho vzhľad, keďže mal rázštep pery. Nikdy sa však nehádal a keď mu aj nadávali, ticho sedel a vnútri trpel. Časom sa z neho stal uzavretý človek a posledné dva roky na škole sa už s nikým poriadne nebavil,“ zaspomínal si Andrej, ktorý Ivana po základnej škole už nevídal.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Útočník v škole vo Vrútkach dobodal zástupcu riaditeľky. Polícia ho zastrelila Čítajte

„Keď som mal asi 17, tak sme sa raz stretli v posilňovni, ale keď som ho oslovil, že ako sa má, ani neodzdravil a pobral sa preč,“ opisuje Martinčan zvláštne správanie svojho bývalého spolužiaka.

„Naozaj si to celé neviem vysvetliť. Možno sa mu v hlave premietli všetky negatívne zážitky z detstva a vyriešil to takouto strašnou tragédiou,“ zamýšľa sa Andrej.