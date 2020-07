V Belej pobehuje medveď po záhradách, poškodil aj strechy

Aj tento rok majú v Belej - Duliciach starosti s medveďom.

24. júl 2020 o 8:20 Andrea Knapková

BELÁ-DULICE. „Môže mať asi dva-tri roky a pravdepodobne ho odvrhla matka, tak nemá kam ísť. Nad dedinou pri vstupe do Belianskej doliny v časti Holatín medvedica každý rok vrhne mladé. Teraz ju vídať s tromi medvieďatami a toto najstaršie už od seba odohnala,“ opisuje Igor Kapusta, starosta Belej - Dulíc.

Obmedzuje miestnych

Mladá šelma sa vraj narodila na okraji dediny, odkiaľ by ho vyhnala väčšina už žijúcich medveďov a v lese ho zas odháňa matka.

„Už na pohľad je chudý, nemá dostatok potravy a preto ju hľadá v blízkosti ľudí. Aj mi ho je ľúto, ale našim obyvateľom spôsobuje viacero problémov,“ zmieňuje Igor Kapusta.

Okrem toho, že pravidelne vylamuje zabezpečené kontajnery pri lyžiarskom stredisku v Jasenskej doline a behá v okolí chatiek, môžete ho stretnúť prakticky všade v okolí. Medveď pobehuje po záhradách, poliach, lúkach, ale najväčšie škody po ňom ostávajú priamo v dedine.

„Naši obyvatelia majú pre tohto medveďa obmedzený pohyb po dedine, lebo majú strach so stretnutia s ním. Ľuďom navyše ničí úrodu, láme stromy, dokonca začal rozoberať strechu na rodinnom dome. Minule jedna rodina, ktorá ešte nemá oplotený pozemok, ostala doslova v šoku, keď vyšla na terasu a našla tam medveďa,“ spomína starosta Belej – Dulíc.

Úrady príliš nepomáhajú

Obavy z lesnej šelmy nám potvrdila aj jedna z obyvateliek obce.

„Mám nepríjemný pocit, keď kráčam dedinou, lebo sa hocikde môže zjaviť. Nikdy neviete, ako taký medveď zareaguje. Veď je čoraz odvážnejší. Minule si dokonca ľahol na cestu pred idúce auto a nechcel sa pohnúť. Susedom chodí do záhrady na čerešne, mládež ho videla aj na ihrisku. Asi je to daň, za to, že sme podhorská obec,“ povzdychla si Jana z Belej - Dulíc.

Starosta pripomenul, že minulý rok bola situácia s medveďmi ešte horšia. Po dedine - miestnych cestách, sadoch, záhradách a oboch cintorínoch im pobehovalo až päť jedincov. Dokonca zabili osem oviec.

„Každý rok bombardujem kompetentné úrady poľovnícke združenia, aby nám pomohli vyriešiť problém s premnoženým výskytom medveďa v našej obci, no žiaľ, zatiaľ ťaháme za kratší koniec. Prioritne potrebujem ochrániť našich obyvateľov a ich majetok,“ referuje Igor Kapusta .

Pravidelný monitoring

O mladú šelmu sa začali zaujímať aj ochranári z Veľkej Fatry, ktorú ju chodia pravidelne pozorovať a pokúšajú sa jej prinavrátiť plachosť.

„Monitoruje ju zásahový tím Štátnej ochrany prírody. Zatiaľ príliš plachý nie je a nedávno ho zbadali aj pri chate Nezábudka v Jasenskej doline, kde sa teraz najčastejšie pohybuje a hľadá si niečo pod zub. Práve zisťujeme, či si bude medveď dovoľovať ešte viac, alebo sa časom vráti späť do lesa. Podľa toho uvidíme, či bude potrebný jeho odchyt,“ vysvetlil Peter Vantara, riaditeľ správy Národného parku Veľká Fatra.

Raritná adopcia šelmy

Minulý rok sa podarilo ochranárom vykonať unikátnu adopciu osirelého medvieďaťanáhradnou matkou. Išlo o vôbec prvý takýto prípad na Slovensku.Zviera sa predtým niekoľko týždňov potulovalo práve v Belej – Duliciach.Miestni ľudia ho často videli napríklad i na miestnom cintoríne hore na strome, na ktorý vyliezol.

Mláďavykazovalo obrovskú životaschopnosť, keďže sa pri odchyte bránilo a hrýzlo. Ochranárov to potešilo, pretože to bola známka, že si mláďa ešte nezvyklo na ľudí. Medvieďa neskôr previezli na inú lokalitu pohoria Veľkej Fatry a hneď prvý večer malo kontakt s medvedicou, ktorá ho zakrátko prijala za svoje.