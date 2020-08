Sklabinský hrad má nových majiteľov, už sa pustili do jeho opráv

Kultúrnej pamiatke v Sklabinskom Podzámku by chceli prinavrátiť čaro.

1. aug 2020 o 8:33 Andrea Knapková

SKLABINSKÝ PODZÁMOK. V marci tohto roku sa novým majiteľom Sklabinského hradu stalo Občianske združenie (OZ) Donjon, ktoré na tomto historickom mieste pôsobí už od roku 2000.

„Pre nás, členov združenia je hrad Sklabiňa nielen záľubou, ale aj záväzkom na celý život. Snívame svoj sen, dostať hrad do podoby ako ho poznáme z historických fotografií spred roka 1944,“ povedal Michal Svateník, predseda OZ Donjon.

Uvítacie miesto pre turistov

Členovia združenia preto nezaháľali a ešte na jar začali s prvými prácami na obnove hradu.

Ako prvé bolo treba vyklčovať zanedbaný areál od náletových drevín. Neskôr sa pustili do severnej bašty pri vstupnej bráne, ktorú chce občianske združenie dať postupne pod strechu.

Domurovaním severnej bašty by vznikol na pohľad pekný ucelený vstup a pre turistov by bol príjemným uvítacím miestom.

„Na Severnej bašte hradu už máme postavené lešenie a murujeme obvodovú stenu. V jej obvode je momentálne osem otvorov, z toho jeden zamurovaný, dva otvory sú okná a zvyšok sú kľúčové strielne, ktoré obnovujeme,“ vysvetľuje Michal Svateník.

Vypratať a opraviť sa už podarilo tiež južnú baštu pri hlavnej bráne. Prešla dezinfekciou a vybielením vápnom, pretože v nej vznikol priestor pre pokladňu a predaj suvenírov. Miesto v nej našla i výstava, ktorá prezentuje stavebný vývoj hradu Sklabiňa s malým lapidáriom.Po rokoch je to tak prvá miestnosť pod strechou, do ktorej majú návštevníci možnosť na Sklabinskom hrade aj vstúpiť.

Masívnu drevenú bránu medzi severnou a južnou baštou však v najbližších rokoch ešte združenie neplánuje osádzať. Chcú si ponechať otvorenú cestu pre ťažkú techniku, ktorá bude zadnú časť hradu zásobovať stavebným materiálom.

Beh na dlhé trate

Michal Svateník dodáva, že ich združenie sa najbližšie plánuje zapojiť do projektu ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom, zameraný na opravu kultúrnych pamiatok.

Ak sa v ňom podarí uspieť, tak s prácami na obnove hradu by mohli pomáhať aj nezamestnaní z úradu práce.

Predtým však treba urobiť archeologický a historicko - stavebný výskum, na základe ktorého môžu dať pamiatkari povolenie na spomínané úpravy.

„Našim cieľom je dostať asi sedem až osem budov pod strechu, čo je však plán na niekoľko desaťročí. Najbližšou prioritou je kompletná renovácia vstupnej bašty, ale aj kaplnka a kaštieľ, ktoré patria k najhodnotnejším častiam hradu. Tie musíme čo najskôr spevniť, aby nedošlo k ich ďalšej degradácii,“ avizuje plány predseda OZ Donjon.

Pred hradom, na stenách hospodárskej budovy v predhradí a aj pri prameni Medokýš, kde začína cestička na Teplické serpentíny, pribudli informačné tabule o Sklabinskom hrade.

Vlani sa členom združenia podarilo dostať pod strechu budovu voziarne, ktorá kedysi slúžila na úschovu vozov, kočov, saní. Návštevníci tam tieto exponáty môžu nájsť aj teraz.

Atrakcia pre verejnosť

Víziou OZ Donjon je tiež vybudovať pred hradom murovanú koniareň, ktorá sa tu nachádzala aj v minulosti. Na lúke v podhradí by zas radi videli ovocný sad tak, ako tam býval pred niekoľkými storočiami.

„Okrem tradičných odrôd jabloní, hrušiek, sliviek, či čerešní by sme tam mohli nasadiť i ďalšie pôvodné, no dnes už takmer zabudnuté odrody ako dula, mišpuľa alebo jarabina. S osadením včelích úľov by ovocný sad nabral ďalší rozmer. Mohol by napríklad slúžiť ako náučný chodník pre školské exkurzie či pre turistov,“ ozrejmuje Michal Svateník a dodáva, že by sa chceli zamerať na rozvoj agroturistiky v regióne.

„Na vybudovanie koniarne, aj ovocného sadu ale môžeme zabudnúť, pretože sa to nestretlo s pochopením na Obecnom úrade v Sklabinskom Podzámku, čo nám zmarilo plány. Obnova Sklabinského hradu je beh na dlhé roky. Neoplatí sa ju súriť, skôr zamerať sa na kvalitu vykonanej práce, pretože sa chceme dôstojne postarať o bývalý župný hrad,“ vykresľuje Svateník.

Na tomto historickom mieste však už teraz konajú rôzne akcie pre verejnosť. Nedávno to bolo podujatie Hradná kuchyňa a návštevníci sa najbližšie môžu tešiť na polovicu augusta, kedy sa budú opäť konať tradičné Sklabinské hradné slávnosti.