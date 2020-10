Lekár z martinského infekčného: Koronavírus je zákerný, ubližuje slabším

S Martinom Babušíkom, lekárom Infekčnej kliniky a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin, sme sa rozprávali o chorobe, ktorá hýbe celým Slovenskom. Koronavírus podľa neho mnohí ustoja aj bez príznakov, no pre nemálo ľudí má aj fatálne následky. A na tých musíme myslieť.

24. okt 2020 o 15:59 Roman Kopka

Leto bolo po tvrdých jarných opatreniach na zamedzenie šírenia koronavírusu uvoľnenejšie, dalo sa čakať, že na jeseň dorazí druhá vlna a navyše s obrovskou silou?

– Nie je to žiadne prekvapenie, druhú vlnu avizovali epidemiológovia i lekári. Bola to len otázka času. Prakticky sme cez leto žili bežným spôsobom. Ľudia chodili na dovolenky, stretávali sa na rôznych športových, kultúrnych či rodinných podujatiach a v septembri sa všetci zišli v školách a na pracoviskách. Nie je preto žiadnym prekvapením, že vzniknú rôzne lokálne ohniská nákazy. Navyše zákernosť koronavírusu je najmä v tom, že ak zasiahne mladý organizmus, tak sa často neprejavia žiadne klinické príznaky, na rozdiel od chrípky, no infekcia sa ľahko prenáša a šíri.

Od jari už s novým koronavírusom máte skúsenosti, čo o ňom už viete?

– Koronavírusové ochorenia nie sú neznáme, vyskytujú sa najmä u menších detí v podobe nádchy, soplíkov či bolesti hrdla. Covid-19 je nepoznaný subtyp koronavírusov, takže v populácii nie sú prítomné žiadne protilátky, žiadna ochrana. Z úniku tejto infekcie vedú len dve možnosti. Vytvorenie populačnej imunizácie alebo vakcinácia.

Aký je priebeh ochorenia u pacientov s covidom-19?

– U veľkej skupiny ľudí, približne až 90 percent, sa nevyskytujú žiadne prejavy ochorenia, u menšej skupiny pacientov pod 50 rokov sú to ako keby chrípkové príznaky – teplota, zimnica, bolesť kĺbov, škrabanie v krku a suchý dráždivý kašeľ.

Avšak na rozdiel od chrípky, choroba odozneje až po desiatich dňoch bez špecifickej liečby. K nám na oddelenie sa dostávajú stredne ťažké a ťažké prípady. Často ide o pacientov s chronickými ochoreniami, ako je cukrovka, chronické ochorenie dýchacích ciest – pľúc, onkologické ochorenia.

Stáva sa, že aj mladí ľudia majú ťažší priebeh ochorenia?