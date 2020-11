Major Stanislav Lučan: Kým nie sú vojaci v uliciach, svet je v poriadku

Členovia ozbrojených síl mali pod palcom organizáciu náročnej operácie celoplošného testovania. Spali neraz len tri až štyri hodiny. Vo štvrtok pred začiatkom celej akcie im dochádzala nádej.

6. nov 2020

Aj takto to vyzeralo v martinskom operačnom štábe. (Zdroj: foto: archív VP)

TURIEC. Armáda musela pred celoplošným testovaním fyzicky preskúmať všetky pracoviská, kde mali byť odberné miesta. Mnohé z nich nevyhovovali bezpečnostným podmienkam, a tak museli byť zamenené. Príprava operácie bola pre vojakov náročnejšia, než samotná realizácia. Z celej operácie celoplošného testovania bolo pre nich najťažšie zmobilizovať a kontaktovať všetkých ľudí, ktorí mali byť členmi odberných tímov. Bolo ich viac ako 1400.

„Museli sme ísť do hĺbky a rozpočítané sme museli mať dokonca aj to, koľko nám bude trvať jeden telefonát, ako dlho bude trvať vytáčanie a zvonenie. Ak si na jedného človeka vyčleníte približne päť minút času na telefonovanie a niekedy aj viac zistíte, že zrazu sa pohybujete v šialených hodinách. Nikdy by som neveril, že budem niekedy mať alebo potrebovať takéto informácie,“ priznáva major Stanislav Lučan, ktorý bol poverený prípravou a riadením operácie v Turci.

Vojaci telefonovali denne od 7. ráno do 22. hodiny večer, pričom museli brať ohľad na jednotlivé osobitné požiadavky a potreby pracovníkov, ktorí mali byť v odberných miestach.

„Boli to zdravotníci, ktorí mali rôzne rozložené služby v práci alebo iné osobitné potreby, ktoré sme museli operácii prispôsobiť tak, aby sa jej zdravotníci mohli zúčastniť. Mali sme okolo 221 pracovísk a v každom mali byť štyria zdravotníci. Museli sme zvládnuť šialené kombinácie, bola to neuveriteľná kombinatorika,“ približuje major Lučan.

V noci vojaci analyzovali celú prípravu operácie, vytvárali stratégie na ďalšie kontaktovanie ľudí a dolaďovali všetky odberné miesta. Neraz ani poriadne nespali.