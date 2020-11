Psychológ: Čas konfrontácie so smrťou vie byť dobrým radcom

Vplyv pandémie na ľudskú dušu je zásadný a ovplyvňuje každého.

29. nov 2020 o 9:30 Klára Gajdošová

Článok pokračuje pod video reklamou

Pandémia a s ňou spojená sociálna izolácia je pre psychické zdravie človeka veľmi náročná. Zvýšil sa výskyt úzkostí, depresií aj panických atakov. Aký vplyv majú tieto časy na ľudskú dušu? Porozprávali sme sa s lekárom Jozefom Ďanovským, klinickým psychológom a psychoterapeutom.

Ako vnímate situáciu okolo pandémie? Evidujete viac pacientov, ktorí vás teraz žiadajú o pomoc?

Je to nečakaná kríza, ktorá ovplyvnila a zasiahla všetkých nás. Počas letných mesiacov, po odznení prvej vlny pandémie, som mal veľký nápor klientov. Bežne sa to nestáva, leto je obdobie, kedy si ľudia viac užívajú, chodia na dovolenky. Mnoho pacientov prišlo za mnou najmä s úzkosťou. Mal som väčší nárast klientov s panickými poruchami a záchvatmi paniky. Boli aj takí, ktorí bojovali s existenčným strachom v súvislosti so stratou zamestnania alebo so strachom z toho, že sa nakazia ochorením covid-19. U ľudí, ktorí majú vážnejšie psychické ochorenia alebo závislosti, dochádzalo k recidívam alebo k zhoršeniu stavu depresií.

Ako vplýva na dušu človeka sociálna izolácia?

Človek je tvor spoločenský a prirodzene potrebuje fungovať vo vzťahoch. Pandémia ani izolácia tomu veľmi neprajú. Izolácia zásadne ovplyvňuje psychické zdravie človeka, môže viesť k pocitom osamelosti, k úzkostiam až k depresiám. U ľudí sa môžu tiež rozvinúť závislosti, akými sú popíjanie alkoholu či užívanie drog.

Jednou z najohrozenejších rizikových skupín z hľadiska pandémie sú starší ľudia. Aký má pandémia vplyv na nich?