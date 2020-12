Ako vyzerajú covidové pľúca? Zo špongie sa stane tuhá hmota, hovorí patológ

Súdny lekár, patológ František Štuller, vykonáva aj pitvy ľudí, ktorí umreli na covid-19. Porozprával aj o tom, čo sa deje v ľudskom tele, ktoré napadne koronavírus.

3. dec 2020 o 21:38 Klára Gajdošová

Ste v dennom kontakte s ľuďmi, ktorí umreli v dôsledku koronavírusu. Aký je to pocit?

Pitva je základný diagnostický úkon a zatiaľ nebola nahradená ničím. Bežne ich mávame 50-60 v mesiaci. Teraz, počas pandémie, som len ja osobne vykonal za október 54 pitiev ľudí, ktorí umreli na covid-19.

Nárast úmrtnosti v súvislosti s koronavírusom je evidentný najmä u ľudí, ktorí sú starší alebo majú iné ochorenia. Nehovoriac o tom, že teraz nepitveme všetky mŕtvoly, vyberáme si len také prípady, ktoré naozaj potrebujeme preveriť.

Zomrelí, ktorých príčina smrti je jasne dokázaná i bez pitvy, idú rovno do zeme. Je to určite namáhavé a náročnejšie než za bežných okolností.

Máte strach, že sa nakazíte?

Samozrejme, že mám strach. Práca lekára, ktorý rieši či živého alebo mŕtveho pacienta je nebezpečná. Svoje by o tom vedeli rozprávať kolegovia z úrazovky, ktorí pravidelne vyšetrujú opitých pacientov.

Každý lekár, keď skončí fakultu, musí sa zaprisahať Hippokratovou prísahou. Je pekné niečo prisahať, no je potrebné si uvedomiť, že tie slová si musí lekár vpísať hlboko do svojho srdca a svojej duše.

Ja musím rátať aj s tým, že keď pracujem počas pandémie, môžem sa nakaziť a pokojne aj umrieť. Každý lekár s tým musí byť vysporiadaný sám vo svojom vnútri. Je to údel tohto povolania. Medicína je tvrdá drina, no kto ju robí rád...

Musíte v pitevni dodržiavať aj nejaké výraznejšie hygienické opatrenia?

Pitevňa je primárne infekčné pracovisko, takže bežne musím chodiť častejšie na kontroly. Používame ochranné pomôcky, akými sú oblek, rukavice, dýchacie masky, rúška, okuliare či dezinfekciu.

Musíte v zásade vedieť, čo môžete a nemôžete chytať a potom sa musíte vedieť z obleku správne vyzliecť. Nedávno mi písali kolegovia z Bratislavy. Ich pitevné pracovisko je zavreté a sedem ľudí je v karanténe. Javí sa, že si musíme aj tu uvedomiť zvýšené riziko nákazy.

Ako vyzerajú pľúca človeka, ktorý umrel na covid-19?

Predstavte si pľúcne tkanivo, ktoré je podobné špongii a cirkuluje v ňom kyslík aj oxid uhličitý. Celá táto špongia sa vyplní zápalovo zmeneným tkanivom a pľúca, ktoré boli mäkké ako špongia sa zmenia na kusisko hutného kompaktného mäsa. Nie je tam priestor, kde dochádza k výmene vzduchu.

V mikrocievach dochádza k upchávaniu kapilár a vznikajú trombózy, tým pádom krv nemôže prirodzene prúdiť. To zapríčiňuje, že srdce musí pracovať proti väčšiemu odporu a preťažuje sa. Nie je to len o pľúcach, veľmi častým znakom pri smrti na covid-19 je zlyhanie srdca alebo infarkt.

Rovnako človeku odchádza mozog, ktorý je najcitlivejší, keď telo nemá dostatok kyslíka. Odchádzajú aj obličky a ďalšie orgány. Celá biochemická a biologická súhra medzi bunkami, tkanivami a orgánmi sa úplne zrúti. Človeka v podstate vypne a zomrie na známky multiorgánového zlyhania.

Čo hovoríte na ľudí, ktorí odmietajú alebo úplne popierajú existenciu vírusu?

Situácia je nová pre všetkých. Zasahuje každého. Aj sociálne aj individuálne. Na pandémiu sme neboli pripravení a je to veľmi psychicky aj fyzicky náročné. Ani sociálna izolácia tomu všetkému neprospieva.

Popieranie vírusu či nedodržiavanie opatrení je vecou vzdelanosti a inteligencie. Z každej strany je o covide-19 mnoho informácií, médiá denne píšu o pandémii a ľudia skrátka nevedia, čomu vlastne majú veriť.

Keby ste mohli niečo odkázať ľuďom, čo by to bolo?

Každý jeden, vrátane mňa, sa musel zmieriť s tým, že doterajší spôsob života už nie je a život bude o niečom inom. Je nutné si uvedomovať, že ľudia okolo môžu byť na tom zle a môžu potrebovať pomoc.

Sú tu časy, ktoré našu ľudskosť skúšajú. Je potrebná veľká dávka trpezlivosti a pochopenia, aby sme to spolu prekonali. Ono to raz pominie. Tak, ako všetko. Dá sa to prežiť, prežijeme to, len potrebujeme byť viac ľuďmi.