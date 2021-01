V martinskej nemocnici zaočkovali prvých 30 zdravotníkov

Ďalší dostanú vakcínu v priebehu týždňa.

5. jan 2021

MARTIN. Prvé dávky vakcín od spoločnosti Pfizer a BioNTech dorazili do Univerzitnej nemocnice Martin v pondelok popoludní.

Dnes sa dalo zaočkovať proti ochoreniu Covid-19 prvých 30 zdravotníkov. V Univerzitnej nemocnici v Martine (UNM) sa budú ďalší zdravotníci postupne očkovať v priebehu tohto týždňa.

Prvý zaočkovaný lekár vníma aj spoločenskú zodpovednosť

Prvým zaočkovaným zdravotníkom martinskej nemocnice sa stal prednosta Neonatologickej kliniky lekár Mirko Zibolen.

„Samozrejme mám snahu sa chrániť, no rovnako podstatný je pre mňa aj druhý pohľad na očkovanie – spoločenská zodpovednosť. Chcem chrániť nie len seba, ale aj svojich pacientov, kolegov a blízkych. To je pre mňa veľmi dôležité,“ povedal 58-ročný prednosta martinskej neonatológie, ktorý podľa vlastných slov patrí do vekovej skupiny obyvateľstva, ktorá je z pohľadu ochorenia covid-19 riziková.

„Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu sa mi bude po zaočkovaní určite lepšie pracovať,“ dodal profesor Mirko Zibolen.

Záujem o očkovanie zo strany zdravotníkov má podľa neho za následok fakt, že u nich prevládol odborný pohľad nad emóciami.