Epidemiologička: Vírus len tak nezmizne, naopak, naberá na sile

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

21. jan 2021 o 10:13 Klára Gajdošová

Aká je situácia epidémie covidu-19 na Slovensku?

Epidémia ochorenia covid-19 na Slovensku je súčasťou celosvetovej pandémie infekčného ochorenia, ktoré spôsobuje vírus SARS-CoV-2. Úprimne, situácia na Slovensku je veľmi zlá. Zaznamenávame nielen nárast chorobnosti, ale aj vyšší počet úmrtí na ochorenie covid-19 alebo na iné pridružené ochorenia za prítomnosti SARS-CoV-2 v tele človeka. Veľký problém vidím vo vysoko ohrozenom systéme zabezpečenia zdravotnej starostlivosti. Narástol nám počet pacientov s ťažkým či kritickým priebehom koronavírusovej infekcie, čo značne zaťažuje našich zdravotníkov i nemocnice, ktoré sú v súčasnosti na hrane kapacít aj síl. A nejedná sa len o covid pacientov, na Slovensku máme stále aj pacientov, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť pre iné diagnózy.

A čo región Turiec? Ako sme na tom v rámci regiónu?

V súčasnosti patrí okres Martin v rámci celého Slovenska k desiatim najkritickejším okresom. Sedem dňová incidencia prekročila 600 pozitívnych na 100 000 obyvateľov. S celkovou incidenciou 630/100 000 síce okres Martin nedosahoval úroveň chorobnosti okresov Nitra (1026/100 000), Trenčín (727/100 000) alebo Banská Bystrica (725/100 000), ale v porovnaní s prvým januárovým týždňom sme zaznamenali 200% nárast. Aj okres Turčianske Teplice so 409 prípadmi/100 000 obyvateľov tiež patrí medzi kritické okresy s vyšším nárastom incidencie.

Aká je predikcia do budúcnosti? Kedy by sme mohli pandémiu reálne zvládnuť?

Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú situáciu, nárast počtu pozitívnych osôb či už asymptomatických alebo s klinickými príznakmi, vysoký počet úmrtí a preťaženosť nemocníc to nebude tak skoro. Aj napriek tomu, že sme prijali tvrdé opatrenia na celoštátnej úrovni si myslím, že kým pandémiu porazíme, bude to ešte nejaký čas trvať. Hlásený počet pozitívnych za prvý januárový týždeň významne ovplyvnila aj zvýšená mobilita obyvateľov počas vianočných sviatkov. No vo veľmi krátkom čase môžeme očakávať ďalší nárast epidemiologických ukazovateľov, čo by malo odraziť zvýšený pohyb a presun ľudí počas Silvestra a na Nový rok.

Objavil sa nový kmeň vírusu z Británie, ktorý sa rýchlejšie šíri. Môže ešte „zamiešať karty“ aj na Slovensku?

Zatiaľ v našom okrese nebol potvrdený mutant vírusu z Anglicka. Avšak pracovníci Slovenskej akadémie vied v Bratislave tento vírus už potvrdili na území Slovenska. V obci Pavlovce to bolo 24 prípadov. Súčasne sa nový kmeň vírusu potvrdil aj u troch Bratislavčanov (otec a dve deti),