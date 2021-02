Rómske deti potrebujú to, čo iní berú ako samozrejmosť

Dobrovoľníčka Zuzana Dagmar Kubíková sa roky venuje deťom, ktoré žijú v neľahkých podmienkach na martinských Bambuskách. Tvrdí, že práca s nimi je o maličkostiach, ktoré ako celok dávajú zmysel.

8. feb 2021 o 17:36 Klára Gajdošová

Zuzana Dagmar Kubíková je od septembra študentkou práva v Banskej Bystrici a zaujíma sa aj o témy životného prostredia. No je tu ešte niečo, čo rodáčku z Blatnice napĺňa a nenecháva chladnou. V jej svete nejde len o jej vlastnú budúcnosť, ale aj o budúcnosť ďalších generácií rómskych detí. Viac než päť rokov sa venuje deťom žijúcim na Bambuskách. Nedávno ju ocenila Rada mládeže Žilinského kraja, ktorá animátorke za jej aktívne občianstvo a ľudskosť udelila cenu Aktívny mládežník 2020.

Ako ste sa k práci s deťmi na Bambuskách dostali?

Bolo to v časoch, keď som chodila na Evanjelickú spojenú školu v Martine. Bola som asi prváčka alebo druháčka na gymnáziu. Škola pravidelne každého pol roka organizovala sociálne projekty, ktorých cieľom bolo pomôcť určitým skupinám ľudí. Je to už približne päť rokov, čo som po prvýkrát išla spolu s pánom učiteľom Tomášom Gulanom a ďalšími dobrovoľníkmi do martinskej osady Bambusky. Odvtedy sme tam chodili každý piatok. Teraz je naša práca značne obmedzená pre pandémiu už takmer rok. Ten online kontakt nikdy nenahradí ľudské stretávanie sa.

Aké to bolo na Bambuskách v začiatkoch? Mali ste nejaké očakávania?

Vyrastala som na dedine v Blatnici, myslím, že Rómov sme tam nemali žiadnych. Ani počas štúdia som nemala žiadnych rómskych spolužiakov, takže som nemala ani očakávania. Išla som tam zo zvedavosti. Už v začiatkoch, po prvých návštevách, som veľmi rýchlo pochopila, že venovať sa rómskym deťom a ich komunite je niečo, čo je jednoducho potrebné. Má to obrovský zmysel.

Prečo? Čo spôsobil ten moment pochopenia?

Ja vlastne ani neviem. Nebol to moment, bol to postupný proces. Intenzívne som cítila, že tie deti treba povzbudiť k tomu, aby na sebe pracovali. Veľmi ma to k tomu ťahalo. Nám sa mnoho vecí javí, ako by boli úplne samozrejmé. Na Bambuskách to nie vždy takto nefunguje.

Čo máte konkrétne na mysli?

Tieto deti potrebujú pozornosť a to, aby sa im niekto venoval. Spoločné hry, zábava, učenie sa základných znalostí, ako napríklad čísla, farby, tvary a mesiace v roku. Pre mnoho detí je toto úplne normálne, ale deti na Bambuskách niečo také nepoznajú všetky. Deťom z Bambusiek to chýba a rodičia im to často nevedia alebo nemôžu poskytnúť. Často je to generačný problém. Pritom takéto spoločné hry a zábavné či zážitkové učenie pre tieto deti predstavuje akýsi základ, na ktorom môžu neskôr budovať svoju motiváciu a chuť učiť sa v škole.

Ako pracujete s detičkami?

Naším prvotným cieľom, ktorý sme si dali, bolo predovšetkým nadviazať s deťmi kontakt a stať sa im kamarátmi. Chceli sme, aby pochopili, že sa s nami môžu rozprávať aj hrať napriek tomu, že sme rozdielni. Bolo dôležité, aby deti videli, že aj s ľuďmi mimo rómskej komunity môžu mať iný vzťah, ako zažívajú napríklad v škole, v obchode alebo vo svojom okolí. To sa nám, myslím, podarilo celkom dobre. Decká nám rástli pred očami a myslím si, že vzťah máme s mnohými veľmi priateľský. Najčastejšie sa spolu zhovárame, hráme sa rôzne hry a najmä im pomáhame s prípravou do školy. Našou snahou je teraz to, aby sme deti inšpirovali k posúvaniu sa vpred, aby pochopili, že veci majú vo svojich rukách.