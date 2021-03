Mal obojstranný zápal pľúc, covid by neželal ani svojmu nepriateľovi

Romana Podhradského nedávno prepustili z nemocnice, kde bojoval o život.

4. mar 2021 o 7:00 Klára Gajdošová

MARTIN. Štyridsaťtriročný Roman Podhradský z Ďanovej je známy po celom Slovensku. Najmä športoví fanúšikovia si ho pamätajú z mnohých vrcholných svetových, či európskych podujatí.

Hokejistov povzbudzoval buď v brankárskom výstroji, alebo ho kameramani v prerušenej hre zachytili v kroji. Známe sú aj jeho fotky so špičkovými športovcami.

Na zápasy futbalovej Ligy majstrov chodil častejšie ako na zápasy Ďanovčanov v okresnej lige.

Nedávno organizátora športových zájazdov zastihla korona. Ako inak, nepripraveného. Skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti napojený na kyslík, a aby toho nebolo málo, počas tohto náročného životného obdobia mu korona zobrala aj 82-ročnú mamu.

„Koncom januára som cestoval s dcérou z Bratislavy. Stretol som sa tam so svojím bratom. Mali sme rúška a dodržiavali sme odstup, no Covid-19 na mňa aj tak preskočil. Človek si myslí, že keď dodržiava odstup, nosí rúško a umýva si ruky, vírus sa mu vyhne. No žiaľ, myslím si, že teraz je už ten vírus o niečom inom, než bol v marci a v mojom prípade prekonal aj dodržané opatrenia,“ povedal Roman Podhradský.

“ Samozrejme, mal som strach o život. Snívali sa mi aj kadejaké sny, napríklad, že ťahám za sebou čiernu truhlu. „ Roman Podhradský

Jeho brat mu po návšteve v pondelok potvrdil, že je pozitívny na Covid-19 a pravdepodobne sa nakazil od kolegu v práci.

Roman preto čakal a vo štvrtok sa išiel dať otestovať antigénovým testom na mobilné odberové miesto pri kine Moskva. Test mal negatívny.

Vykašliaval krv a hlien

V piatok už Roman začal pociťovať prvé príznaky. Mal zvýšenú teplotu, ktorá mu neskôr vyskočila na 38,5 stupňov Celzia.