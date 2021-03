Súdny lekár: Slovania preferujú najhorší možný spôsob pitia alkoholu

Súdny lekár Ľubomír Straka skúma účinky alkoholu na predčasnú násilnú ľudskú smrť už 20 rokov. Tvrdí, že ľudia potrebujú piť kultúrnejšie.

14. mar 2021 o 17:06 Klára Gajdošová

MARTIN. Po ceste z krčmy ide neraz o život. Prednosta Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin Ľubomír Straka tvrdí, že ľudia piť neprestanú, no Slováci potrebujú v pití lepšiu „kultúru“.

Venujete sa unikátnemu výskumu vplyvu alkoholu na úmrtnosť už 20 rokov. Ako výskum prebieha a na čo ste prišli?

Súdne lekárstvo sa okrem posudzovania násilia na živých osobách, napríklad páchateľoch či obetiach, zaoberá aj skúmaním známok násilia na mŕtvych ľudských telách, a preto vykonávame aj pitvy.

Nám podobný odbor patológia sa zaoberá skôr chorobami. V našej najvýznamnejšej štúdii sme skúmali vplyv alkoholu na úmrtnosť v našom regióne. Máme zatiaľ za sebou 20-ročný súbor, v ktorom sme vyhodnocovali pôsobenie alkoholu na jedincov, ktorých pitva bola vykonaná v našom Ústave súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin. Išlo teda o pitvy ľudí, ktorí zomreli v Žilinskom či Trenčianskom kraji. Keďže súdni lekári vykonávajú pitvy najmä v prípadoch predčasných či násilných úmrtí, bolo zistenie, že každý šiesty takýto človek má v krvi koncentráciu alkoholu vyššiu ako dve promile, zistením veľmi smutným a jednoznačne dokazujúcim vzájomnú súvislosť medzi nadmerným požívaním alkoholu a predčasnou úmrtnosťou.

V rozhovore sa dozviete: Aké účinky má na zdravie a psychiku človeka alkohol?

Je rozdiel v pití tvrdého alkoholu a piva či vína?

Čo sa deje s človekom, keď má "opicu"?

Pijú Slováci až príliš?

V čom je Slovensko v pití alkoholu špecifické?

Je rozdiel vo vplyve alkoholu na mužov a ženy?

Prečo sa každý počas opitia prejavuje inak?

Je pravda, že alkohol je v malých množstvách zdraviu prospešný?

Akú desivú štatistiku v súvislosti s alkoholom Slovensko vyhráva?

Prečo ľudia pijú?

Aké sú teda štatistiky úmrtí v súvislosti s alkoholom?

Do nášho spádového územia Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz patrí takmer celý Žilinský a Trenčiansky kraj. Za 20 rokov bolo z tohto regiónu u nás vykonaných viac ako 14 000 pitiev, z toho v 2 400 prípadoch išlo o úmrtie práve v ťažkom stupni opitosti, teda s koncentráciou alkoholu v krvi nad 2 promile. Údaje takto získané sú unikátne a podobnú štúdiu nemáme na celom Slovensku a len výnimočne sú podobné štúdie dostupné z niektorých iných krajín sveta.

Aké druhy smrti v súvislosti s alkoholom sú najčastejšie?

V našom súbore sú najpočetnejšie priame otravy alkoholom nasledované úmrtnosťou pri dopravných nehodách, kde dominujú opití chodci. Potom sú to rôzne náhodné úrazy v opitosti, smrteľné podchladenia či utopenia. Všetko sú to príčiny smrti, ktoré by sa s najväčšou pravdepodobnosťou nestali, keby človek nemal v sebe takú vysokú koncentráciu alkoholu.

Čo sa deje s človekom, ktorý sa privedie k smrti „upitím“?

Etanol obsiahnutý v alkoholických nápojoch má výrazne tlmivé účinky na ľudský mozog.