Anesteziológ: Obávam sa, že zomrie ešte veľa ľudí

V našej práci sme sa aj pred pandémiou stretávali so smrťou, ale nie tak často, ako je to teraz. Na to sa nedá zvyknúť, nosíte si to stále v hlave. Niekedy je to ako za vojny. Obrovské množstvo ľudí zostane dlhodobo postihnutých po prekonaní infekcie. Myslím si, že tatranské liečebne sa opäť zaplnia pacientmi ako počas epidémie tuberkulózy.

