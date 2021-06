Zdravotné sestry si počas pandémie siahli na dno

V Univerzitnej nemocnici v Martine pomáhali zdravotníkom špeciálne školení psychológovia.

10. jún 2021 o 6:50 Klára Gajdošová

MARTIN. Zdravotné sestry to počas pandémie nemali jednoduché. Svoju skúsenosť nám opísala zdravotná sestra z martinskej nemocnice, ktorá svoju prácu robí už 30 rokov.

Pred pandémiou pracovala na jednom z oddelení, od novembra minulého roku bola takmer osem mesiacov na covidovom áre pri pacientoch, ktorí boli v ťažkých stavoch a niektorí potrebovali podporu umelej pľúcnej ventilácie. Požiadala nás o zachovanie anonymity.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zo dňa na deň iná práca

Prečítajte si tiež FOTO: Júnová streda v kúpeľnom parku v Turčianskych Tepliciach Čítajte

Hlavnou zmenou pre sestru bol pracovný čas a náplň práce. Odrazu pracovala 12 hodín denne, víkendy aj nočné. Na áre pracovali špecialisti a pridelené zdravotné sestry z iných oddelení sa museli naučiť celkom nové pracovné úkony a to rýchlo, zodpovedne a za pochodu.

„Bolo to veľmi náročné. Musela som sa naučiť, čo je umelá pľúcna ventilácia, ako monitorovať pacienta, tiež názvy mnohých nových liekov a aj to, čo s čím vlastne súvisí. Bola to obrovská zodpovednosť. Mali sme strach, aby sme neurobili žiadnu chybu,“ hovorí zdravotná sestra.